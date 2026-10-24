Palmeiras de los paraguayos asalta el liderato del Brasileirão tras la fiesta copera

La resaca copera en el Arena Barueri no decayó en fiesta. Apenas unos días después de sellar su billete a la gran final de la Copa Libertadores 2026 —donde se citará con el Estudiantes de La Plata el próximo 28 de noviembre en Montevideo tras eliminar al Fluminense en los penaltis—, el Palmeiras demostró que su hambre es insaciable.

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Los de Abel Ferreira superaron la resaca europea/continental y se impusieron con solvencia por 2-0 al Red Bull Bragantino, en un duelo correspondiente a la 32ª jornada del campeonato brasileño que sitúa provisionalmente al conjunto paulista en lo más alto de la tabla con 69 puntos.

Sabor paraguayo, penales y sufrimiento inicial

Con el incombustible Gustavo Gómez portando la capitanía durante todo el encuentro, y una nutrida presencia guaraní sobre el verde con el extremo Ramón Sosa y el atacante Maurício, el guion del partido pudo haber sido muy diferente en los primeros compases.

Maurício e Giay, os gols que colocaram o Palmeiras na liderança do Brasileirão ao vencer o Bragantino por 2 a 0. #futebol #palmeiras #bragantino #brasileirao pic.twitter.com/X5mQ2myW7C — ge (@geglobo) October 24, 2026

Sin Vitor Roque ni el José Manuel López de start, la responsabilidad ofensiva recayó sobre un Ramón Sosa que no tuvo su tarde: vio cómo le anulaban un tanto por fuera de juego y, para colmo, desperdició una pena máxima mandando el esférico desviado, posteriormente fue sustituido por ‘Flaco’ López

Lejos de venirse abajo, el Verdão volvió a la carga antes del descanso. Otro penal a favor cambió el sino del partido: esta vez asumió la responsabilidad el brasileño naturalizado paraguayo Maurício Magalhães Prado, que no perdonó para abrir la lata.

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Sentencia de Giay y la mira puesta en el triplete

El Bragantino intentó estirar líneas en el arranque de la segunda mitad, contando con la presencia de Isidro Pitta durante todo el primer acto, pero la pegada del gigante paulista terminó imponiendo su ley. Ya en el tramo decisivo, una gran acción coral tejida por el colombiano Jhon Arias y el revulsivo ‘Flaco’ López culminó en las botas del lateral argentino Agustín Giay, que definió a contrapierna para el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, el Palmeiras suma 69 unidades y mete presión al Flamengo —que jugará su partido pendiente el lunes ante el Atlético Mineiro—. Los de Abel Ferreira siguen vivos y coleando en tres frentes: líderes provisionales en Liga, finalistas de la Copa Libertadores y con la opción intacta de colarse también en la final de la Copa de Brasil. ¡Imparables!