Inter Miami cae ante los Red Bulls con Messi en el banco y Nashville hace historia

El Inter Miami sufrió un duro traspié en su visita a los New York Red Bulls, cayendo por 2-0 en un encuentro de la MLS marcado por las desatenciones en la salida de balón y la falta de puntería en los metros finales. Con este resultado, el conjunto rosado ve cómo se aleja la cima de la Conferencia Este.

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El desarrollo del juego estuvo condicionado desde el inicio por un tanto en propia puerta de Casemiro en el minuto 7 que abrió el marcador para los locales. El encuentro también contó con la presencia del mediocampista paraguayo Matías Galarza, quien se mantuvo como titular en el Inter Miami hasta el minuto 66. Por su parte, Leo Messi comenzó el compromiso en el banquillo y saltó al terreno de juego en el minuto 56 en sustitución de Riquelme Fillipi, en un intento por revertir la situación que finalmente se selló con el tanto del sueco Emil Forsberg en el tiempo añadido (minuto 91).

Adri Mehmeti starts it with some filthy tekkers 😱



Julian Hall opens the scoring against @InterMiamiCF! pic.twitter.com/sufccNHZub — Major League Soccer (@MLS) October 24, 2026

El marcador pudo haber sido mucho más abultado de no ser por la brillante actuación del guardameta canadiense Dayne St. Clair. El portero sostuvo al Inter Miami con intervenciones de alto calibre ante los intentos de Ronald Donkor, el mexicano Jorge Ruvalcaba —a quien le negó el gol en dos ocasiones— y un peligroso remate de Eric Maxim Choupo-Moting. Pese a los intentos del equipo de Florida por salir jugando desde el fondo, las constantes imprecisiones permitieron que los Red Bulls dominaran los espacios y generaran peligro constante.

Emil Forsberg with the exclamation point! 😤@NewYorkRedBulls take down Inter Miami pic.twitter.com/MkpMADpwL0 — Major League Soccer (@MLS) October 24, 2026

La entrada de Messi y la reacción tardía

Con el marcador ya en contra, la entrada de Leo Messi en el minuto 56 buscó revolucionar el ataque visitante. El astro argentino se echó el equipo al hombro en la búsqueda de la igualdad. El momento más cercano al empate llegó en el minuto 84, cuando el venezolano Telasco Segovia estrelló un violento remate en el larguero, tras una previa intervención de Ethan Horvath ante Santiago Morales. Sin embargo, del posible empate se pasó al golpe definitivo: Forsberg, quien ingresó al minuto 85, aprovechó una asistencia de Cameron Harper para firmar el 2-0 en el 91.

🇦🇷⚽Arranca el SHOW: entra LIONEL MESSI a la cancha en la derrota parcial 0-1 de INTER MIAMI ante NY Red Bulls.pic.twitter.com/naROKVya16 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 24, 2026

Nashville hace historia en el Este

Con este tropiezo, el Inter Miami se queda anclado en la segunda posición de la Conferencia Este con 55 puntos. La contracara de la jornada la protagonizó el Nashville, que conquistó matemáticamente el Supporters’ Shield —el trofeo al mejor equipo de la temporada regular— tras vencer por 0-2 a Montreal. Con 70 puntos a falta de tres jornadas, el Nashville alza este prestigioso galardón por primera vez en su historia.