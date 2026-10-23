Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo

Visiblemente emocionado, Messi recogió el galardón de manos de la heredera de la Corona. Días antes, el astro rosarino había confesado este jueves en una entrevista concedida a EFE que se siente “muy ilusionado”, “muy feliz” y “muy agradecido” por un reconocimiento que, según sus propias palabras, va “más allá de lo que hace uno dentro de la cancha”.

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Los motivos de una distinción histórica

De acuerdo con el acta oficial del jurado que le concedió el premio, Leo Messi es merecedor de la distinción por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, pero también de manera muy especial por “su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

En esa misma línea, la princesa Leonor destacó durante la semblanza de los premiados la “trayectoria irrepetible” del capitán argentino. “Y si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono ha sido con las gestas deportivas”, reflexionó Leonor ante el auditorio, admitiendo además desconocer “si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal”.

#PremiosPrincesadeAsturias | Lionel Messi recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. pic.twitter.com/XFGt2p9mIA — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 23, 2026

Doña Leonor recurrió a “una gran definición” acuñada por un exjugador del Sporting de Gijón para ensalzar al 10, señalando que “convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego”.

Un palmarés de otra galaxia

Con la concesión del prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el jugador nacido en Rosario el 24 de junio de 1987 corona de manera magistral un palmarés extraordinario compuesto por un total de 48 títulos colectivos: 35 de ellos con el Barcelona —entre los que destacan cuatro Ligas de Campeones y diez ligas españolas—; 7 con la selección de Argentina —incluyendo la gloria máxima en el Mundial de 2022—; 4 con el Inter Miami, su actual club; y 2 con el Paris Saint-Germain.

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🏆 #PremioPrincesadeAsturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi por “su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.… pic.twitter.com/7Xh2sIQC9O — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 23, 2026

A nivel estrictamente individual, su vitrina brilla gracias a sus ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), las seis Botas de Oro (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019) y los tres premios The Best (2019, 2022 y 2023). Además, su jerarquía goleadora quedó reflejada al ser el máximo romperedes de la Liga de Campeones en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015) y pichichi de la liga española en ocho oportunidades (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

Una constelación de gigantes en el palmarés y en la gala

Este galardón corona una lista de leyendas que en años anteriores distinguió a figuras colosales del deporte mundial como la tenista Serena Williams, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la jugadora de bádminton Carolina Marín, el tenista Rafael Nadal, el atleta Eliud Kipchoge, la esquiadora Lindsey Vonn, los hermanos y jugadores de baloncesto Gasol y el inolvidable piloto Michael Schumacher.

En la gran noche de Oviedo, Messi compartió escenario con el resto de los galardonados de la edición: la astronauta Christina Koch (Concordia); la cantante y escritora Patti Smith (Artes); el escritor inglés Julian Barnes (Letras); el profesor británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales); los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian junto al biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); el prestigioso estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades); y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional).