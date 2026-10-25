1-1. El Hull suma siete partidos sin ganar

Los 'Tigers', que sorprendieron a propios y extraños al vencer al Manchester United en la primera jornada y consiguieron plantarse con siete puntos después de tres jornadas, han echado a perder ese gran inicio y no conocen la victoria desde el 29 de agosto.

Pese a adelantarse con un tanto de Ollie McBurnie desde el punto de penalti, Dango Ouattara empató para el Brentford en la segunda mitad y el Hull tendrá que seguir esperando para poder saborear una nueva victoria en la competición.

Aún así, gracias al buen inicio de curso, el Hull se mantiene en mitad de tabla, con diez puntos, tres por encima del descenso, mientras que el Brentford está en una cómoda sexta posición, con once unidades, a cuatro de los puestos de Champions League.