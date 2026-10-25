Golpe de autoridad de Boca en Avellaneda: triunfo agónico, boleto a octavos y cima de la Tabla Anual

Boca Juniors firmó un paso al frente clave este domingo en la decimocuarta y antepenúltima fecha de la fase regular del torneo. Sin la presencia de sus jugadores paraguayos, el Xeneize se impuso por 1-0 en condición de visitante frente a Independiente, asegurando su clasificación a los octavos de final del Clausura argentino y recuperando, además, la codiciada punta de la Tabla Anual.

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Un triunfo sufrido en el Libertadores de América

El partido en Avellaneda exigió el máximo esfuerzo a los de la Ribera. Los locales opusieron una férrea resistencia y dominaron grandes pasajes del encuentro, generando situaciones de peligro que obligaron al guardameta colombiano Álvaro Montero a lucirse y transformarse en la gran figura de la tarde para sostener el cero en su arco.

¡¡AGÓNICA PALOMITA DE JAGGER HERRERA, PARA MARCAR SU PRIMER GOL EN PRIMERA Y EL 1-0 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE EN AVELLANEDA!!



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Cuando el empate parecía sentenciado, apareció la llave del gol a dos minutos del final. El juvenil Facundo “Jagger” Herrera conectó un certero cabezazo que desató la euforia visitante y selló el definitivo uno a cero.

Panorama en las tablas y la palabra de los protagonistas

Con esta victoria, Boca se ubica en la segunda posición del Grupo A con 27 unidades, compartiendo puntaje con Defensa y Justicia y quedando a solo dos del líder, Instituto, a falta de dos partidos por disputar.

En la Tabla Anual, el Xeneize acumuló 57 puntos, superando momentáneamente a Rosario Central (56) y a Argentinos Juniors (54), que podría alcanzarlo si derrota a Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha. Cabe recordar que esta tabla, instaurada por la AFA en 2026 en medio de una gran polémica por haberse implementado con el campeonato ya comenzado, suma los puntos de la fase regular de los torneos Apertura y Clausura, otorga tres cupos para la Copa Libertadores de 2027 y corona con un título a su ganador.

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Tras el encuentro, el capitán xeneize, Leandro Paredes, destacó el rol salvador de su compañero bajo los tres palos: “A Montero lo abracé y le dije que nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para esos momentos clave y hoy lo volvió a demostrar”

Asimismo, el mediocampista analizó la complejidad del encuentro disputado en Avellaneda y advirtió sobre la recta final del campeonato: “Sabíamos que el partido iba a ser así. Vinimos a un estadio difícil y contra un rival complicado. Ahora nos quedan dos finales y vamos a dar lo mejor. Estamos muy bien, contentos, trabajando para luchar en todos los frentes, pero todavía no hemos ganado nada”

Aldosivi respira, pero sigue en la cuerda floja

En la misma jornada dominical, y en un duelo con tintes dramáticos por la permanencia, Aldosivi evitó el descenso directo momentáneamente al vencer por la mínima (1-0) al campeón del Apertura, Belgrano de Córdoba, gracias a un tanto del artillero Andrés Vombergar a los 20 minutos de juego.

Pese a la victoria, el ‘Tiburón’ continúa en una situación sumamente comprometida y sin depender de sí mismo. El equipo se encuentra a cuatro puntos de Riestra, conjunto que visitará a Instituto el próximo lunes y que, en caso de ganar, sentenciará a los marplatenses a jugar en la segunda división el año próximo.

Fuente: AFP