El Leeds se estrella ante un Sunderland de Omar Alderete

El Leeds United dejó escapar una ocasión de oro en la Premier League. Pese a contar con la ventaja física de un mayor descanso, el equipo dirigido por Daniel Farke no pasó del empate (0-0) frente a un combativo Sunderland, que supo sufrir y resistir a pesar de arrastrar el cansancio de su reciente travesía europea.

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Un bache preocupante para los ‘Whites’

Con este punto en casa, el Leeds se estanca en la séptima posición de la tabla con 11 unidades, quedando a cuatro puntos de los codiciados puestos de Champions League. La falta de gol y efectividad empieza a pesar en Elland Road: el equipo no gana desde el pasado 14 de septiembre, cuando golearon al Newcastle United.

Desde entonces, su andar se resume en una racha de tres empates consecutivos (Crystal Palace, Manchester United y Sunderland) y una derrota frente al Arsenal. El empate sabe a gloria para un Sunderland que llegó al encuentro con las piernas pesadas tras su viaje a Polonia, donde el pasado jueves empató frente al Lech Poznan.

Los ‘Black Cats’ demostraron carácter defensivo en un duelo donde fue clave la participación del zaguero paraguayo Omar Alderete. El defensor ingresó al terreno de juego en el minuto 52 en reemplazo del francés Nordi Mukiele, aportando solidez y orden en la última línea para frenar las embestidas del Leeds.

Aun así, la situación del Sunderland en la tabla sigue siendo crítica, ya que continúan como colistas de la Premier League con un total de 5 unidades, ubicándose a solo dos puntos de escapar de la zona roja.

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Un calendario infernal por delante

Para los ‘Black Cats’, el descanso es una utopía. Antes del próximo parón internacional, el equipo tendrá que afrontar un maratón de partidos jugando cada tres días durante las próximas dos semanas. En el horizonte inmediato aparece el duelo de Copa de la Liga frente al Brentford, seguido de un choque crucial y directo por la permanencia ante el Coventry City, conjunto dirigido por Frank Lampard.