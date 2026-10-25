Olimpia y Libertad, por el paso a semifinales de la Libertadores femenina

El brasileño Corinthians aplastó al Independiente del Valle 5-0 y se medirá en la próxima instancia con el Independiente Santa Fe colombiano, que avanzó a las semifinales al imponerse en una tanda de penales a Palmeiras tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario.

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Corinthians y Santa Fe se citarán el próximo miércoles en Quito. El campeón de la Libertadores 2017, 2020, 2021, 2023, 2024 y 2025 vapuleó a Independiente del Valle con un triplete de Gabi Zanotti (minutos 62, 66 y 92 , y sendos tantos de Duda Sampaio (50) y Victoria Albuquerque (52).

El descalabro del equipo local comenzó con el tanto de Duda Sampaio, que pescó un rebote desde corta distancia y anotó; Victoria Albuquerque pescó otro rebote de la portera local, la brasileña Alice Tosta, y con remate colocado y rasante anotó el segundo.

Gabi Zanotti ingresó en el minuto 60 y le bastó desde ese momento para aprovechar cada asistencia de sus compañeras de equipo, para convertir el triplete.

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Los otros semifinalistas de la Copa Libertadores femenina se conocerán este domingo, tras los partidos entre el Deportivo Cali colombiano contra Olimpia (a las 17:00 de Paraguay), y el del Cruzeiro brasileño contra el Libertad paraguayo (21:00).