Ronaldo Martínez: “Siempre busqué hacer mi primer triplete en Primera”

Ronaldo Martínez vivió una jornada soñada con la camiseta de Vélez Sarsfield. Autor de tres goles en el contundente 5-0 frente a Central Córdoba, el delantero paraguayo celebró su primer triplete en la Primera División del fútbol argentino y reconoció que era una conquista personal que perseguía desde hacía tiempo.

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“Estoy contento por hacer mi primer hat-trick en Primera. Es una locura, siempre lo busqué, siempre quise hacerlo y hoy se me dio”, expresó el atacante guaraní tras el encuentro.

Martínez también destacó el respaldo recibido dentro del plantel y del cuerpo técnico, al que atribuyó parte de su destacada actuación. “Quiero agradecer a mis compañeros, a los profes, a todos los que me dan mucha confianza. Sin ellos no iba a poder lograr esto”, manifestó.

Consultado sobre cuál de sus tres goles prefería, el paraguayo no dudó en elegir la espectacular chilena que convirtió en el segundo tiempo, una definición que se llevó los aplausos en Santiago del Estero.

“El de chilena, siempre me quedo con ese. Le pongo un abrazo por cómo se dio”, comentó, visiblemente satisfecho por una noche en la que combinó eficacia, talento y una definición de lujo.

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Con tres tantos y una actuación determinante en la goleada de Vélez, Ronaldo Martínez convirtió una gran noche futbolística en un logro personal que, según reconoció, llevaba tiempo buscando.

Gol para el Puskás