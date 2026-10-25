Video: Ronaldo Martínez firma un triplete y lidera la goleada de Vélez

Ronaldo Martínez tuvo una actuación consagratoria con la camiseta de Vélez Sarsfield. El delantero paraguayo marcó un triplete en la goleada 5-0 frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por el torneo Clausura del fútbol argentino, y fue una de las grandes figuras del encuentro.

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El atacante guaraní abrió el marcador a los 21 minutos, cuando picó en solitario por el centro del ataque y anticipó la salida del arquero Alan Aguerre con una exquisita definición por encima de su cuerpo.

EL NUEVO GOLEADOR DE VÉLEZ: Ronaldo Martínez firmó el 2-0 del Fortín contra Central Córdoba.



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Pero su segunda conquista fue la que se llevó todos los aplausos. A los 57 minutos, luego de un tiro de esquina y varios rebotes dentro del área, Martínez improvisó una espectacular chilena desde unos 12 metros y envió el balón al fondo de la red, firmando uno de los tantos más llamativos del partido.

¡¡¡POR ALGO ES RONALDO!!! Locura total la pirueta de Martínez para su doblete y el 3-0 de Vélez a Central Córdoba. ¿EL MEJOR GOL DEL CAMPEONATO?



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El paraguayo completó su triplete a los 83 minutos, al convertir un penal poco después de la expulsión del defensor local Alejandro Maciel. Con esa conquista, redondeó una jornada sobresaliente, en la que también aportó una asistencia.

SE LLEVA LA PELOTA A SU CASA: Ronaldo Martínez cambió penal por gol para su triplete y el 5-0 de Vélez a Central Córdoba.



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La contundente victoria por 5-0 tuvo a Martínez como protagonista central, no solo por su capacidad para definir, sino también por su participación en el juego ofensivo del conjunto de Liniers.

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Con tres goles y una asistencia, el delantero paraguayo dejó su sello en Santiago del Estero y confirmó su importancia en el ataque de Vélez, en una actuación que tuvo como punto culminante la espectacular definición de chilena.