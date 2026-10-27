0-5. El Villarreal cumple sin apuros en Manacor

Los primeros diez minutos de partido invitaron al optimismo en el bando local, que apretó al máximo de sus posibilidades y le metió el miedo en el cuerpo a los castellonenses, puesto que Luiz Júnior tuvo que emplearse a fondo para desviar un disparo de Pedro Marín.

La acción propició un momento intenso en Na Capellera, que mostró un aspecto inmejorable con el lleno en sus gradas, y tuvo encerrado al Villarreal en lo que el Manacor no paraba de enlazar saques de esquina, sin éxito ninguno de ellos.

Y los pupilos de Miguel Aguado pagaron rápidamente su ineficacia ofensiva, puesto que el 'Submarino Amarillo' se pondría por delante en la siguiente jugada. Un error en la defensa de un saque de esquina dejó a Diatta solo dentro del área, y con un disparo raso muy potente superó a la telaraña de defensas rojiblancos para imponer la lógica.

Los nervios se apoderaron de los mallorquines, que se desinflaron rápidamente y sufrieron la gran diferencia de categoría que separa a los dos clubes. Eso lo aprovechó el cuadro de Iñigo Pérez, que encontró los espacios con mayor asiduidad, y en un centro raso de Nízar desde la izquierda encontró a Oluwaseyi para poner tierra de por medio.

El canterano fue una de las notas positivas para los visitantes, con mucho desequilibrio desde la banda izquierda y aprovechando la oportunidad para presentar su candidatura de cara a un posible ascenso futuro al primer equipo.

El descanso fue un soplo de aire fresco para el Manacor, muy al límite físicamente en el tramo final de la primera mitad, pero ni eso impidió que el Villarreal aumentase su ventaja en un despiste de Ballester, que habilitó a Sergi Cardona para batir en el mano a mano a Caldentey.

Se sumaría a la fiesta goleadora Nízar poco antes de la hora de juego, aprovechando una de las múltiples conducciones de Moleiro durante toda la noche, y con un disparo cruzado puso su guinda en el pastel amarillo.

A partir de ese momento, Iñigo Pérez aprovechó para dar entrada a canteranos como Bonafé y Mauro Roca, pensando ya en el partido del viernes ante el Espanyol. Sin embargo, Pépé no quiso desaprovechar sus minutos sobre el terreno de juego y marcó el quinto con una vaselina de mucha clase.

Pudo dejar su sello Sergio Barrera con un remate que se estrelló contra el palo, pero la noche acabaría con un 0-5 que clasificó al Villarreal a la siguiente ronda de Copa del Rey y eliminó a un CE Manacor que vivió uno de los días más especiales de su historia junto a su afición.

0-CE Manacor: Caldentey; J. Marí (J. Cardona, min.62), Vecina, Chato, Ballester (Ayoub, min.79); Sorell, Giaquinto (Hurtado, min.61) (Vives, min.79), Oliver, Capellà, A. Marín; P. Marín (Florit, min.55).

5-Villarreal CF: Júnior; Mouriño (Freeman, min.46), Navarro (Mikautadze, min.75), Costa, Sergi Cardona (Roca, min.57); Maciá (S. Barrera, min.70), Diatta, Pépé, Moleiro (Bonafé, min.56), Nízar; Oluwaseyi.

Goles: 0-1, min.13, Diatta; 0-2, min.26, Oluwaseyi; 0-3, min.47, Cardona; 0-4, min.55, Nízar; 0-5, min.68, Pépé.

Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco). Amonestó a los futbolistas locales Caldentey (min.11) y Pau Oliver (min.86) y al jugador visitante Pau Navarro (min.62).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey Mapfre entre CE Manacor y Villarreal CF en el estadio Na Capellera ante 2.500 espectadores.