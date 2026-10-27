ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
27 de octubre de 2026 - 19:00

0-5. El Villarreal cumple sin apuros en Manacor

Imagen sin descripción

Manacor (Mallorca), 27 oct (EFE). - El Villarreal superó sin complicaciones la primera ronda de la Copa del Rey Mapfre en su visita al CE Manacor (0-5) de Tercera Federación, que vivió una fiesta con sus aficionados al recibir a un equipo Champions pero se despertó de su sueño copero.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los primeros diez minutos de partido invitaron al optimismo en el bando local, que apretó al máximo de sus posibilidades y le metió el miedo en el cuerpo a los castellonenses, puesto que Luiz Júnior tuvo que emplearse a fondo para desviar un disparo de Pedro Marín.

La acción propició un momento intenso en Na Capellera, que mostró un aspecto inmejorable con el lleno en sus gradas, y tuvo encerrado al Villarreal en lo que el Manacor no paraba de enlazar saques de esquina, sin éxito ninguno de ellos.

Y los pupilos de Miguel Aguado pagaron rápidamente su ineficacia ofensiva, puesto que el 'Submarino Amarillo' se pondría por delante en la siguiente jugada. Un error en la defensa de un saque de esquina dejó a Diatta solo dentro del área, y con un disparo raso muy potente superó a la telaraña de defensas rojiblancos para imponer la lógica.

Los nervios se apoderaron de los mallorquines, que se desinflaron rápidamente y sufrieron la gran diferencia de categoría que separa a los dos clubes. Eso lo aprovechó el cuadro de Iñigo Pérez, que encontró los espacios con mayor asiduidad, y en un centro raso de Nízar desde la izquierda encontró a Oluwaseyi para poner tierra de por medio.

El canterano fue una de las notas positivas para los visitantes, con mucho desequilibrio desde la banda izquierda y aprovechando la oportunidad para presentar su candidatura de cara a un posible ascenso futuro al primer equipo.

El descanso fue un soplo de aire fresco para el Manacor, muy al límite físicamente en el tramo final de la primera mitad, pero ni eso impidió que el Villarreal aumentase su ventaja en un despiste de Ballester, que habilitó a Sergi Cardona para batir en el mano a mano a Caldentey.

Se sumaría a la fiesta goleadora Nízar poco antes de la hora de juego, aprovechando una de las múltiples conducciones de Moleiro durante toda la noche, y con un disparo cruzado puso su guinda en el pastel amarillo.

A partir de ese momento, Iñigo Pérez aprovechó para dar entrada a canteranos como Bonafé y Mauro Roca, pensando ya en el partido del viernes ante el Espanyol. Sin embargo, Pépé no quiso desaprovechar sus minutos sobre el terreno de juego y marcó el quinto con una vaselina de mucha clase.

Pudo dejar su sello Sergio Barrera con un remate que se estrelló contra el palo, pero la noche acabaría con un 0-5 que clasificó al Villarreal a la siguiente ronda de Copa del Rey y eliminó a un CE Manacor que vivió uno de los días más especiales de su historia junto a su afición.

0-CE Manacor: Caldentey; J. Marí (J. Cardona, min.62), Vecina, Chato, Ballester (Ayoub, min.79); Sorell, Giaquinto (Hurtado, min.61) (Vives, min.79), Oliver, Capellà, A. Marín; P. Marín (Florit, min.55).

5-Villarreal CF: Júnior; Mouriño (Freeman, min.46), Navarro (Mikautadze, min.75), Costa, Sergi Cardona (Roca, min.57); Maciá (S. Barrera, min.70), Diatta, Pépé, Moleiro (Bonafé, min.56), Nízar; Oluwaseyi.

Goles: 0-1, min.13, Diatta; 0-2, min.26, Oluwaseyi; 0-3, min.47, Cardona; 0-4, min.55, Nízar; 0-5, min.68, Pépé.

Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco). Amonestó a los futbolistas locales Caldentey (min.11) y Pau Oliver (min.86) y al jugador visitante Pau Navarro (min.62).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey Mapfre entre CE Manacor y Villarreal CF en el estadio Na Capellera ante 2.500 espectadores.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
03
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Policiales
Retiran tobillera, pero igual dejan preso a multimillonario chino requerido en extradición
Ver más

Te puede interesar