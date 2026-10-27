2-3. El Rayo sufre muchísimo para derrotar a un Recre con 10 en la prórroga

El partido se fue al descanso 1-1 tras una primera parte igualada, en la que el Recre logró adelantarse en el minuto 23 con una gran jugada de Ale Marín. A partir de ahí el Rayo elevó la presión en busca del empate, que llegó de penalti tras muchos acercamientos en el minuto 43. Alemao transformó la pena máxima, que supuso además la expulsión de Roan Riera. Antes del descanso Joszhua Vertrouwd tuvo el 2-0, pero Padilla volvió a aparecer.

En el inicio de la segunda parte el Recre aguantó bien en inferioridad numérica, pero una vez que entraron en el campo con un triple cambio Álvaro García, Camello y De Frutos el partido tuvo claramente color rayista. El conjunto vallecano llegó una y otra vez y solo un gran Padilla evitó que fueran gol los remates de Tsitaishvili y De Frutos. Luego Alemao falló, muy forzado, a puerta vacía.

El Recre supo resistir con una loable entrega y milagrosamente no encajó gol en un triple remate. Sí lo hizo ya en la primera parte de la prórroga, en la que Alemao y De Frutos sentenciaron en tres minutos con dos pases certeros de Álvaro García. En la segunda parte recortó distancias de penalti Paolo Romero, tras la expulsión de Leujene, y, impulsado por la afición, embotelló al Rayo buscando un empate que no llegó.

2 - Recreativo: Padilla; Néstor Senra, Bonaque, Roan Riera, Nacho Ruiz; Lulo Dasilva (Izaguirre, m. 34), Álex Bernal (José Carlos, m. 101); Samu Cortés (Paolo Romero, min, 60), Ale Marín (Pecellín, min. 60), Pol Prats (Charbel, min. 78); y Aitor García (Mikel Montero, min. 46).

3 - Rayo Vallecano: Cárdenas; Alonso (Balliu, min. 46), Fernández, Kumbulla (Nteka, min. 80), Joszhua Vertrouwd (De Frutos, min. 57); Rayane (Camello, min. 57, Lejuene, min 101), Óscar Valentín, Bouaré, Tsitaishvili, Alemao, Fran Pérez (Álvaro García, min. 57).

Árbitro: Busquets Ferrer (Colegio Balear). Expulsó con roja directa al local Roan Riera (min. 42) y al visitante Lejeune (min. 108). Amonestó en los locales a Ale Marín (min. 32) y el técnico Jesús Galván (min. 84); en los visitantes a Alonso (min. 21), Tsitaishvili (min. 84) y Alemao (min. 115)

Goles: 1-0, min. 23: Ale Marín; 1-1, min. 43: Alemao (p); 1-2, min. 96: Alemao; 1-3, m. 98: De Frutos; 2-3, min. 109: Paolo Romero (p).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey, disputado en el estadio Nuevo Colombino ante unos 19.000 espectadores.