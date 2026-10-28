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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 02:00

0-0. Marathón se clasifica a Copa de CmORampeones de Concacaf

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San Salvador, 27 oct (EFE).- El Marathón hondureño selló este martes su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf tras sacar un empate sin goles de la cancha de del Alianza salvadoreño.

Por EFE
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El Monstruo Verde hondureño llegaba al partido de vuelta con una ventaja de 2-1 conseguida en su feudo una semana atrás.

Los Paquidermos salvadoreños tenían la urgencia de ganar con más de un gol de diferencia para sellar la clasificación.

Alianza tomó la batuta del juego, dominando durante todo el partido la posesión del balón, pero sin la capacidad de generar peligro.

Este escenario resultó favorable para los visitantes, que se concentraron en administrar su ventaja y jugar con el desespero del rival.

El balón corrió principalmente en el medio campo y en los linderos del las áreas, sin que se viera cerca de sobrepasar la linea de gol en ningún momento.

Los cambios tampoco revolucionaron el ataque salvadoreño, que se ahogó en la posesión prolongada y ante el oficio de los visitantes en el cierre de espacios.

Con este resultado, el Marathón se une a los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana para completar los seis clubes que clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027 por parte de Centroamérica, a la espera del resultado de la otra eliminatoria.

En la otra llave, se enfrentan el Saprissa costarricense y el Luis Ángel Firpo salvadoreño, que firmaron un 0-0 en la ida.

0. Alianza: Mario González; Julio Sibrián, Nelson Rodríguez (Gustavo Souza, m.67), Juan Monteagudo; Narciso Orellana (Henry Romero, m.59), Matías Mier, Harold Osorio (Luis Tobar, m.81), Leonardo Menjívar, William Parra; Emerson Hernández (Noel Rivera, m.59) y David León (Francis Castillo, m.46).

0. Marathón: Jonathan Rougier; Henry Figueroa, Javier Rivera, Natanael Martínez, Tomás Sorto, Brian Farioli; Damin Ramírez, José Aguilera, Carlos Argueta (Yeison Mejía, m.19), Carlos Pérez (Kenny Bodden, m.81); y Nicolás Messiniti (Nayrobi Vargas, m.85).

Árbitro: Keylor Herrera, de Costa Rica, amonestó a Juan Monteagudo y Francis Castillo, de Alianza, y a Damin Ramírez, Tomás Sorto y Brian Farioli, de Marathón.

Incidencias: juego de vuelta de la repesca de la Copa Centroamericana para la Copa de Campeones de la Concacaf disputado en el Estadio Jorge 'Mágico' González de San Salvador.

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