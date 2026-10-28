ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 19:25

Asociación del fútbol chileno presenta descargos para dejar sin efecto clausura de su sede

Imagen sin descripción

Santiago de Chile, 28 oct (EFE).- La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) consideró "arbitraria y desproporcionada" la medida de clausura de su sede, decretada este miércoles por la municipalidad de Peñalolén, donde se encuentra ubicada, e informó que hará los descargos correspondientes para revertir la medida.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"La ANFP considera que esta medida es arbitraria y desproporcionada. Se adoptó sin considerar que esta sede ha funcionado por años como centro de la actividad deportiva del fútbol chileno", expresaron en un comunicado.

Las autoridades comunales llegaron en la mañana de este miércoles al edificio donde funcionan las oficinas el organismo rector del balompié chileno, en la capital del país, para desalojarlo argumentando irregularidades.

Según el alcalde de la zona, Miguel Concha Manso, la ANFP opera sin una patente comercial y acumula una deuda de cerca de 175.000 dólares (172 millones de pesos chilenos), en tanto que la infraestructura no cuenta con la aprobación definitiva de la Dirección de Obras Municipales.

El organismo rector del balompié chileno explicó, en ese sentido, que "a la fecha, además, existe un proceso de regularización de obras inconcluso y recursos presentados por el otorgamiento y cobro de patente municipal, con plazos pendientes".

"Por ello, la Asociación ya inició la presentación de recursos y descargos. El objetivo es dejar sin efecto la medida y resguardar los derechos e intereses de la institución y de sus asociados", añadieron.

La ANFP también aclaró que la clausura solo afecta el uso material del inmueble, pero que el funcionamiento de la institución, sus competiciones y órganos se mantienen inalterados.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más
03
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
04
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
05
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más

Te puede interesar