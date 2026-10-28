Asociación del fútbol chileno presenta descargos para dejar sin efecto clausura de su sede

"La ANFP considera que esta medida es arbitraria y desproporcionada. Se adoptó sin considerar que esta sede ha funcionado por años como centro de la actividad deportiva del fútbol chileno", expresaron en un comunicado.

Las autoridades comunales llegaron en la mañana de este miércoles al edificio donde funcionan las oficinas el organismo rector del balompié chileno, en la capital del país, para desalojarlo argumentando irregularidades.

Según el alcalde de la zona, Miguel Concha Manso, la ANFP opera sin una patente comercial y acumula una deuda de cerca de 175.000 dólares (172 millones de pesos chilenos), en tanto que la infraestructura no cuenta con la aprobación definitiva de la Dirección de Obras Municipales.

El organismo rector del balompié chileno explicó, en ese sentido, que "a la fecha, además, existe un proceso de regularización de obras inconcluso y recursos presentados por el otorgamiento y cobro de patente municipal, con plazos pendientes".

"Por ello, la Asociación ya inició la presentación de recursos y descargos. El objetivo es dejar sin efecto la medida y resguardar los derechos e intereses de la institución y de sus asociados", añadieron.

La ANFP también aclaró que la clausura solo afecta el uso material del inmueble, pero que el funcionamiento de la institución, sus competiciones y órganos se mantienen inalterados.