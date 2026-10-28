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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 12:35

Autoridades municipales de Chile clausuran sede nacional de la ANFP por deudas de 16 años

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Santiago de Chile, 28 oct (EFE).- Funcionarios de la municipalidad de Peñalolén, en la capital chilena, clausuraron este miércoles la sede principal de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) por deudas acumuladas de 16 años, tras denunciar que operaba de forma irregular sin la documentación respectiva.

Por EFE
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Las autoridades llegaron, en la mañana de este miércoles, al edificio donde funcionan las oficinas el organismo rector del balompié chileno para desalojarlo amparados en que, además de las irregularidades atribuidas, la infraestructura no cuenta con la aprobación definitiva de la Dirección de Obras Municipales.

"Este edificio, cuando se construyó, necesitaba realizar un trámite más, obligatorio por la Ley General de Construcción y Urbanismo que tenemos en Chile. Y este edificio no la cuenta, y por eso el día de hoy estamos clausurando este espacio", declaró a medios locales alcalde de Peñalolén, Miguel Concha Manso.

La infraestructura de la ANFP cuenta con permisos de edificación, pero no habría completado la certificación del término regular de las obras, según explicaron, a pesar de que incluso se les realizó un mejoramiento el año pasado antes del desarrollo del Mundial Sub-20 que albergó el país austral.

La sede cuenta con canchas de entrenamiento que fueron utilizadas por selecciones extranjeras durante el torneo, que se disputó bajo la administración del actual alcalde Concha Manso, quien ya ocupaba el cargo.

El inmueble fue inaugurado en 1994 y desde entonces se han ido realizando con el tiempo distintas renovaciones a sus instalaciones, que incluyó un proyecto para las selecciones formativas en 2023.

El alcalde, no obstante, añadió a la denuncia que la ANFP opera sin una patente comercial, lo cual calificó de "inaceptable" considerando que esta situación acarrea una deuda de cerca de 175.000 dólares (172 millones de pesos chilenos).

"Lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho. Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley", indicó Concha.

La institución presidida por Pablo Milad, que tendrá elecciones en noviembre próximo para renovar a las máximas autoridades del fútbol, no se ha manifestado hasta el momento.

Las autoridades, en tanto, ofrecen a la ANFP resolver toda la documentación pendiente con relación a la Dirección de Obras para poder levantar la clausura.

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