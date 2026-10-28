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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 12:50

Lens "castiga" a sus aficionados ante el Lille tras los sucesos de 'Champions' en Brujas

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Redacción Deportes, 28 oct (EFE).- El Racing Club de Lens francés "castiga" a sus aficionados para el derbi contra el Lille, que se disputará este viernes, tras los sucesos ocurridos en Brujas durante la tercera jornada de la Liga de Campeones, según informó este miércoles en un comunicado.

Por EFE
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El Lens confirmó que no pondrá a la venta las entradas del sector visitante, por lo que sus seguidores no podrán acudir al encuentro contra el Lille, que se disputará este viernes en el Stade Pierre-Mauroy, ubicado en la localidad de Villeneuve-d'Ascq (Francia).

Esta medida llega como castigo tras lo ocurrido en el partido contra el Brujas en la tercera jornada de la Liga de Campeones, donde según explica el club, "los aficionados decidieron de forma colectiva lanzar fuegos artificiales", hasta 132, según registró el informe de la UEFA.

"Este uso generalizado se produjo a pesar de que el RC Lens estaba bajo una estricta suspensión condicional por el cierre de su sección visitante en la Liga de Campeones, lo que ponía a todos sus seguidores en riesgo de sufrir nuevas sanciones", informó.

Asimismo, el club francés denuncia que los actos cometidos en Brujas constituyen "pirotecnia peligrosa y hostil", así como el lanzamiento de proyectiles lanzados hacia el terreno de juego y los aficionados, incluidos los seguidores discapacitados del club.

"Se ha cruzado una línea roja. Esta línea no era implícita. Había sido definida conjuntamente por el club y los grupos de aficionados tras las conversaciones mantenidas la temporada pasada, a raíz de incidentes anteriores en Metz, Lille, Londres y Reims. Los compromisos asumidos entonces se basaban en un principio sencillo: la seguridad de las personas y de quienes participan en el juego nunca debe ponerse en peligro", explicó el Lens.

Por ello y como medida estricta, el club anunció que no abrirá la grada visitante ante el Lille, ya que el club consideró que se ha "ignorado" el sentido de responsabilidad que todos debieron prometer y con la que pretende "castigar y prevenir".

"El club reitera con la mayor firmeza que el acceso al estadio está prohibido con el rostro cubierto por pasamontañas. Asimismo, anuncia que, en adelante, siempre que las circunstancias lo permitan, las denuncias formales se presentarán sistemáticamente contra personas concretas en lugar de contra personas anónimas", terminó el comunicado.

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