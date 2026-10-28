Marcos Llorente critica a Oscar Puente por su gestión en el Ministerio de Transportes

"Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto. Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen", subrayó Marcos Llorente el campeón del mundo, en un mensaje que repostearon futbolistas como Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Joselu o Alex Baena.