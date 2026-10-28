"Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto. Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen", subrayó Marcos Llorente el campeón del mundo, en un mensaje que repostearon futbolistas como Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Joselu o Alex Baena.
28 de octubre de 2026 - 09:35
Marcos Llorente critica a Oscar Puente por su gestión en el Ministerio de Transportes
Madrid, 28 oct (EFE).- Marcos Llorente, internacional del Atlético de Madrid, criticó este miércoles al ministro de Transportes, Oscar Puente, por su gestión al frente del Ministerio, y en un mensaje en su cuenta de Instagram, que se hizo viral, afirmó: "Querido Oscar Puente, ¿No va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?".
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