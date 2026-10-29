Argentina convoca a diez jugadores de la Liga española para la Finalissima de Brasil

Entre los citados destacan los jugadores del Jaén Paraíso Interior Alan Brandi, Matías Rosa y Agustín Raggiati, además de los representantes del Noia Juan Pablo Cuello y Leandro Altamirano. También figuran Lukas Acosta (Peñíscola), Andrés Geraghty (El Ejido Futsal), Agustín Plaza (Jimbee Cartagena), Agustín del Rey (Córdoba Futsal) y Marcos Ferreyra (Catgas García).

La convocatoria se completa con los cierres Bautista Caso (Pinocho, Primera División de Argentina) y Lucas Trípodi (Nagoya Oceans, JAP), el ala Lucas Bolo Alemany (Opción Joven, torneo nacional de fútbol sala de Argentina) y el ala-pívot Ángel Claudino (SC Braga, POR).

Argentina participará en un torneo que reunirá a las selecciones de Brasil, España y Portugal, en una competición organizada conjuntamente por la UEFA y la Conmebol que enfrenta a los finalistas de los campeonatos continentales de Europa y Sudamérica.

El combinado argentino se medirá a Brasil en la segunda semifinal, prevista para el 6 de noviembre a las 21.30 horas (00.30 GMT del 7), mientras que España y Portugal abrirán el torneo a las 18.30 (21.30 GMT). Los encuentros por el tercer puesto y la final se disputarán el día 8, a las 14.30 (17.30 GMT) y a las 17.30 horas (20.30 GMT), respectivamente.

Esta será la segunda edición de la Finalissima de fútbol sala, después de la celebrada en 2022 en Buenos Aires, donde Portugal conquistó el título al derrotar a España en la final en los lanzamientos de penaltis (4-2) tras acabar el tiempo reglamentario con empate a uno.