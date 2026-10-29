ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 06:40

Argentina convoca a diez jugadores de la Liga española para la Finalissima de Brasil

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 29 oct (EFE).- La selección argentina de fútbol sala, dirigida por Matías Lucuix, contará con diez jugadores de la Liga Prime de España en la convocatoria de catorce futbolistas para disputar la segunda edición de la Finalissima, que se celebrará los días 6 y 8 de noviembre en la Arena Niterói, en Río de Janeiro (Brasil).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Entre los citados destacan los jugadores del Jaén Paraíso Interior Alan Brandi, Matías Rosa y Agustín Raggiati, además de los representantes del Noia Juan Pablo Cuello y Leandro Altamirano. También figuran Lukas Acosta (Peñíscola), Andrés Geraghty (El Ejido Futsal), Agustín Plaza (Jimbee Cartagena), Agustín del Rey (Córdoba Futsal) y Marcos Ferreyra (Catgas García).

La convocatoria se completa con los cierres Bautista Caso (Pinocho, Primera División de Argentina) y Lucas Trípodi (Nagoya Oceans, JAP), el ala Lucas Bolo Alemany (Opción Joven, torneo nacional de fútbol sala de Argentina) y el ala-pívot Ángel Claudino (SC Braga, POR).

Argentina participará en un torneo que reunirá a las selecciones de Brasil, España y Portugal, en una competición organizada conjuntamente por la UEFA y la Conmebol que enfrenta a los finalistas de los campeonatos continentales de Europa y Sudamérica.

El combinado argentino se medirá a Brasil en la segunda semifinal, prevista para el 6 de noviembre a las 21.30 horas (00.30 GMT del 7), mientras que España y Portugal abrirán el torneo a las 18.30 (21.30 GMT). Los encuentros por el tercer puesto y la final se disputarán el día 8, a las 14.30 (17.30 GMT) y a las 17.30 horas (20.30 GMT), respectivamente.

Esta será la segunda edición de la Finalissima de fútbol sala, después de la celebrada en 2022 en Buenos Aires, donde Portugal conquistó el título al derrotar a España en la final en los lanzamientos de penaltis (4-2) tras acabar el tiempo reglamentario con empate a uno.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
03
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
04
Nacionales
Dende: el crimen organizado gana terreno mientras la inseguridad arrincona al país
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso
Ver más

Te puede interesar