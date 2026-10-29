Cuti Romero, directo al once del Atlético de Madrid contra el Levante

Aún fuera de acción Koke Resurrección y Johnny Cardoso, por sendas lesiones y con trabajo al margen, el once probable del técnico para el partido en Valencia está formado por Jan Oblak; Marc Pubill, ‘Cuti’ Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Alex Baena; Jonathan David y Julián Alvarez, aunque en ataque manejó alternativas como Kang in Lee, Alexander Sorloth o Arnau Ortiz en el frente ofensivo.

La novedad principal es ‘Cuti’ Romero, que se perdió los dos últimos encuentros contra el Stuttgart y el Deportivo de A Coruña, por una distensión muscular sufrida hace una semana y media ante el Espanyol.

Ya con el grupo desde el martes, Simeone compuso la defensa que apunta a la titularidad ante el Levante con el central argentino y David Hancko, con Marc Pubill y Grimaldo a sus lados derecho e izquierdo, respectivamente.

Marcos Llorente apunta al medio campo, junto a Pablo Barrios. Sin Koke ni Cardoso, el campeón del mundo español es la opción elegida para esa demarcación por delante de Morten Hjulmand, a juzgar por las primeras pruebas del entrenador, que contará con Julian Alvarez en la delantera.

El atacante argentino ha marcado dos goles en los últimos dos encuentros. Uno fue el empate ante el Stuttgart (1-1) en Liga de Campeones y otro fue la victoria ante el Deportivo (1-0) en LaLiga.

A su lado se posiciona para el once Jonathan David, aunque también están las opciones de Alexander Sorloth y Kang in Lee. A la derecha apunta Giuliano Simeone, ya sea como carrilero o extremo, en función del juego, y a la izquierda Alex Baena.

Al término de la sesión, Diego Simeone y Gustavo López, ayudante suyo en el cuerpo técnico, mantuvieron una charla con Pablo Barrios, ya con el entrenamiento concluido.

El Atlético, segundo en LaLiga EA Sports, a dos puntos del liderato de la clasificación del Barcelona, visita este sábado al Levante. El conjunto rojiblanco enlaza seis triunfos en esta competición.