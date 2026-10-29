ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 09:05

El atletismo español, de duelo por la muerte de Julieta Gallego en accidente ferroviario

Imagen sin descripción

Madrid, 29 oct (EFE).- El atletismo español está de duelo por la muerte de Julieta Gallego, saltadora de longitud de 24 años, que figura entre los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo, centro de España), según confirmó este jueves la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la A.D. Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)", escribió la RFEA en sus redes sociales.

Gallego, especialista en longitud, pero también en 60 metros, acreditó una mejor marca de 5,90 metros en longitud en el Campeonato de España sub-23 en pista cubierta en 2023, celebrado en Antequera.

"Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club", añadió la RFEA.

Por su parte, la madrileña Asociación Deportiva Sprint también lamentó la muerte de la joven promesa del atletismo español: "Estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían".

El club guardará un minuto de silencio en memoria de Gallego este jueves en las pistas de atletismo de las escuelas de Paracuellos y Santa Ana (Madrid).

El accidente ferroviario tuvo lugar este miércoles cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren de la compañía Iryo que se encontraba detenido cerca de la localidad toledana de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de alta velocidad de Renfe (AVE), que llevaba 378 pasajeros.

A causa del fortísimo impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera de las vías. Según fuentes del Ministerio de Transportes, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar