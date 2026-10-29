El brasileño Alemao se reivindica en la Copa del Rey pidiendo minutos en el Rayo Vallecano

El atacante de Santa Catarina está viviendo una temporada atípica relegado a un segundo plano por Beñat San José, que hasta el momento no lo ha alineado de titular en ninguno de los ocho partidos de LaLiga EA Sports (Primera División española) que ha disputado. En el campeonato doméstico apenas acumula 176 minutos de juego en los que no ha marcado ningún gol.

Esa poca participación contrasta con la de Sergio Camello, elegido por Beñat para el ataque del Rayo, con el que ya suma 605 minutos en Liga y ha marcado siete goles, dando pocos motivos al técnico vasco para relegar al campeón olímpico con España en París 2024 al banquillo.

En la Copa del Rey Mapfre, frente al Recreativo de Huelva, un histórico del fútbol español que ahora compite en Segunda RFEF, la cuarta categoría, Alemao aprovechó su oportunidad. El Rayo ganó con más sufrimiento del previsto 2-3 con dos goles del brasileño, que fue uno de los jugadores más destacados y no sólo por su aportación realizadora, sino por el trabajo que desarrolló en el ataque ejerciendo de referencia ofensiva de su equipo.

Su primera titularidad del curso se saldó con dos goles y con la reivindicación por el mensaje mandado a su técnico pidiendo minutos. Su buen papel en Copa y las molestias que arrastra Camello le abren la puerta dentro de dos días frente al Celta de Vigo, un duelo que se antoja vital para revertir la mala dinámica liguera y no caer en zona de descenso.