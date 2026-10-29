El Everton elimina al Newcastle y avanza a los cuartos de final de la Copa de la Liga

El Everton supo reponerse a la baja de peso de Jack Grealish —ausente en la convocatoria tras ser sancionado por saltarse un entrenamiento— para dar un golpe de autoridad y meterse de lleno entre los ocho mejores de la Copa de la Liga. Con un contundente 3-1, los de Goodison Park dejaron en el camino al Newcastle United.

Golpes letales y dominio ‘Toffee’

Para los Magpies de Matthias Jaissle, el tropiezo significa un duro golpe y una opción menos de levantar un trofeo, dilapidando las buenas sensaciones con las que venían tras vencer al Crystal Palace el fin de semana.

El Everton aprovechó los desconciertos defensivos del rival para sentenciar el pleito. El primer golpe llegó por intermedio de James Garner, quien abrió el marcador aprovechando una flagrante pérdida del Newcastle en la salida de balón. La ventaja se amplió gracias a Hayden Hackney, autor del segundo de la noche con un magnífico remate de primeras tras un centro preciso de Thierno Barry.

La sentencia definitiva la firmó el propio Thierno Barry al encargarse de estampar el 3-0, un resultado que dejó sin margen de reacción a las ‘Urracas’, cuyo único tanto del honor llegó sobre la hora, en el minuto 88, gracias a Dan Burn.

A un paso más del gran sueño

Con este triunfo, el conjunto comandado por David Moyes sigue alimentando la ilusión de volver a conquistar un título, algo que la institución no logra desde 1995.

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El camino en los cuartos de final de la competición deparará un duelo con cartel de favoritismo pero con la máxima cautela: el Everton se medirá ante la gran cenicienta y sensación del torneo, el Fleetwood Town (de la League Two), equipo que viene de dar el gran batacazo al eliminar al Arsenal.