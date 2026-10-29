Habrá minuto de silencio en la Copa del Rey por el accidente de tren en España

Tras el siniestro, la RFEF anunció el aplazamiento de los 24 encuentros programados para ayer, que se disputarán entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre.

Como se mantienen los 14 enfrentamientos fijados para hoy, este jueves habrá 23 encuentros, entre ellos los que implican a varios equipos de Primera División: Calatayud-Osasuna, Lebrijana-Getafe, Auriense-Deportivo, Ribadesella-Racing Club, AE Prat-Athletic Club y Hortaleza-Sevilla.

También los encuentros de la próxima jornada de Liga tanto en Primera como en Segunda guardarán un minuto de silencio por los afectados por el siniestro, según confirmaron la RFEF y LaLiga.

El mundo del deporte expresó su dolor y solidaridad hacia las víctimas desde el momento en que se conoció la tragedia.

El accidente tuvo lugar este miércoles cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren de la compañía Iryo que se encontraba detenido cerca de la localidad toledana de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de alta velocidad de Renfe (AVE), que llevaba 378 pasajeros.

A causa del fortísimo impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera de las vías. Según fuentes del Ministerio de Transportes, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

El número de fallecidos asciende a 69, además de decenas de heridos, gran parte de ellos hospitalizados. Las fuerzas de seguridad han recibido hasta el momento 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas, entre ellas la exministra de Trabajo y Economía Social (2011-2018) Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes y cuyo paradero se desconoce.