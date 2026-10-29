Huijsen cierra la puerta

Los números del clásico respaldan su nueva condición de indiscutible: diez despejes, cuatro disparos bloqueados y 16 contribuciones defensivas dibujan el retrado de Huijsen, que, junto a Ibrahima Konaté, si no vuelve a caer en errores del pasado, empieza a formar parte de un once que va tomando forma para que poco a poco sea recitado de memoria.

La contundencia que mostró ante el Barcelona no siempre acompañó a su indiscutible talento para manejar el balón y participar en la construcción del juego, una de las mayores virtudes de un central por quien el Real Madrid pagó 59 millones de euros al Bournemouth hace dos veranos.

Su rendimiento en el Camp Nou tuvo más relevancia por sus antecedentes. Su expulsión reciente en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid alimentó las críticas sobre su concentración y capacidad para afrontar encuentros de máximo nivel. La calidad técnica para sacar le pelota bien jugada desde atrás quedó eclipsada por sus dudas defensivas.

Incluso se alimentó la idea de un cambio de rol en las futuras alineaciones de Mourinho, que hasta ese encuentro otorgó la titular a Huijsen en siete de los ocho encuentros anteriores. Sólo fue suplente ante el Rayo Vallecano y por descanso.

Rüdiger lo sustituyó ante el Villarreal y sentó en el banquillo a Huijsen contra el Roma. El alemán no defraudó y firmó dos buenos encuentros coronados con su tanto en Italia, el decisivo 3-4 que dio al Real Madrid tres puntos sobre la bocina en la Liga de Campeones.

Y, además, Éder Militao, recuperado de una larga lesión de seis meses, ya casi estaba listo para entrar en acción después de escuchar el amor que le mostró su entrenador en rueda de prensa: "Pensaba que era bueno, pero es mejor de lo que esperaba", dijo Mourinho después de ver al brasileño en acción durante los entrenamientos.

Sin embargo, cumplida su sanción en Liga y tras el 'castigo' de Roma, Huijsen recuperó la titularidad frente al Sevilla. La mantuvo en el partido siguiente con el Leipzig. En ambos duelos, rindió a un gran nivel y se ganó un sitio en el Camp Nou, escenario en el que debía dar el definitivo puñetazo encima de la mesa.

Y respondió. Huijsen recuperó la contundencia que tantas veces se le había reclamado y sostuvo, junto a Konaté, buena parte del trabajo defensivo del Real Madrid frente al Barcelona. Sus intervenciones, especialmente en los momentos de mayor exigencia, reforzaron la confianza de Mourinho en una pareja de centrales que empieza a ganar estabilidad y dejaron en segundo plano las alternativas de Rüdiger y Militao.

Ahora, con la visita al Racing en el horizonte, Huijsen afronta el desafío de dar continuidad a su mejoría y conservar el terreno recuperado. La competencia sigue viva, pero el central del Real Madrid ha invertido el escenario que se abrió tras su expulsión en el Metropolitano: de tener que defender su puesto ha pasado a obligar a sus rivales por entrar en el once a esperar. Ha cerrado la puerta. Y, de momento, tiene la llave.