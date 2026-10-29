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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 09:15

Koke, en el tramo final de su recuperación

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Majadahonda (Madrid), 29 oct (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, se entrenó este jueves a buen ritmo y aún al margen del grupo dentro del proceso de recuperación de una lesión muscular, de la que ya está en el tramo final.

Por EFE
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El centrocampista ha sido baja en los últimos cuatro encuentros de su equipo, ante el Manchester United, el Espanyol, el Stuttgart y el Deportivo de A Coruña; previsiblemente aún no jugará contra el Levante y podría estar disponible ante el Bayern Múnich, en el duelo del próximo martes en la Liga de Campeones, dependiendo de su evolución final.

En el mismo caso está Johnny Cardoso, que este jueves hizo ejercicios más contenidos que su compañero, por una lesión muscular de bajo grado, en un campo anexo al resto del entrenamiento del equipo madrileño, en el que Cristian ‘Cuti’ Romero se ejercitó con el grupo por tercer día seguido, ya listo para reaparecer ante el Levante, el próximo sábado en el Ciudad de Valencia.

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