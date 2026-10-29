La jornada 11 de la Liga española, en 11 números

1 triunfo ha logrado el Getafe en sus últimas ocho jornadas de LaLiga EA Sports antes de enfrentarse el domingo al Sevilla en el Coliseum.

2 puntos tiene de diferencia el Barcelona al frente de la clasificación respecto a su perseguidor más cercano, el Atlético de Madrid. Es su ventaja más reducida desde la cuarta cita del campeonato, con el segundo puesto entonces del Alavés a dos puntos de distancia del conjunto de Hansi Flick, que precisamente visita el sábado al equipo vitoriano.

4 derrotas en los últimos 5 partidos de LaLiga EA Sports ha sufrido el Espanyol, que recibe este viernes al Villarreal.

5 derbis lleva sin perder la Real Sociedad contra el Athletic Club. Ganó tres de ellos (1-0 y 0-1 en las semifinales de la Copa del Rey de la pasada temporada y 3-2 en Liga en 2025-2026) y empató otros dos desde el último triunfo del Athletic contra conjunto donostiarra: 1-0 en noviembre de 2024.

6 victorias consecutivas suma el Atlético de Madrid, la mejor racha vigente en la actualidad en LaLiga EA Sports tras la primera derrota del Barcelona contra el Real Madrid el pasado domingo. El conjunto rojiblanco visita el sábado al Levante.

7 partidos sin perder llevar el Celta en esta competición, con cinco empates y dos victorias, desde el revés del pasado 30 de agosto contra el Athletic en Balaídos por 0-2. El club celeste visita el sábado Vallecas para medirse al Rayo.

8 años y 6 meses lleva sin ganar el Málaga en Primera División, desde un 2-0 a la Real Sociedad el 22 de abril de 2018. Desde entonces ha disputado catorce partidos ligueros, cuatro en el tramo final de aquel ejercicio y diez en el actual, sin ganar. El conjunto andaluz visita el sábado al Betis.

9 de los 15 puntos disputados ha conseguido el Real Madrid en sus cinco salidas precedentes en este campaña de LaLiga EA Sports, antes de su visita del domingo a El Sardinero contra el Racing de Santander.

17 goles en contra ha recibido como visitante Osasuna en este curso en el campeonato, con cuatro derrotas en sus últimas cuatro salidas. Este lunes viaja a Riazor para enfrentarse al Deportivo de A Coruña.

40 goles ha marcado el Barcelona en 10 jornadas de Liga, 15 más que el siguiente equipo más goleador, el Real Madrid, con 25, y el doble que el Atlético de Madrid, con 20, pero tan solo 2 puntos menos.