La selección femenina de Perú jugará en diciembre con Alemania en Río de Janeiro

La entidad señaló en un comunicado que el encuentro "marcará un hito" para la Bicolor, que dirige el seleccionador ítalo-argentino Antonio Spinelli.

"Será una prueba de alto nivel que permitirá al equipo medirse ante una de las grandes referencias del fútbol femenino, sumar experiencia internacional y continuar fortaleciendo nuestro proceso de crecimiento y competitividad", comentó Spinelli.

La FPF agregó que "enfrentar a una potencia como Alemania responde a la apuesta por fortalecer el desarrollo" de la selección nacional femenina "elevando progresivamente las exigencias competitivas y generando experiencias de alto valor" para las jugadoras.

La selección femenina de Perú jugó a inicios de este mes dos partidos amistosos ante Filipinas en la villa deportiva de la ciudad de Chincha, al sur de Lima, con una victoria por 2-1 y una derrota por 0-2.