ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 23:05

La selección femenina de Perú jugará en diciembre con Alemania en Río de Janeiro

Imagen sin descripción

Lima, 29 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Perú jugará el próximo 4 de diciembre un partido amistoso frente a la de Alemania en un estadio aún por confirmar de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informó este jueves la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La entidad señaló en un comunicado que el encuentro "marcará un hito" para la Bicolor, que dirige el seleccionador ítalo-argentino Antonio Spinelli.

"Será una prueba de alto nivel que permitirá al equipo medirse ante una de las grandes referencias del fútbol femenino, sumar experiencia internacional y continuar fortaleciendo nuestro proceso de crecimiento y competitividad", comentó Spinelli.

La FPF agregó que "enfrentar a una potencia como Alemania responde a la apuesta por fortalecer el desarrollo" de la selección nacional femenina "elevando progresivamente las exigencias competitivas y generando experiencias de alto valor" para las jugadoras.

La selección femenina de Perú jugó a inicios de este mes dos partidos amistosos ante Filipinas en la villa deportiva de la ciudad de Chincha, al sur de Lima, con una victoria por 2-1 y una derrota por 0-2.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Política
Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino
Ver más
04
Economía
Carmen Marín renuncia al directorio del BCP
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar