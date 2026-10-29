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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 08:10

Presidente Federación de Jordania aboga por elecciones sin coacción, amenaza o soborno

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Madrid, 29 oct (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol de Jordania (JFA), Ali Bin Al Hussein, reiteró que "ninguna elección debe estar abierta a coacciones, amenazas o sobornos", ante la investigación que ha iniciado la Confederación Asiática (AFC) por sus comentarios tras el último Congreso de esta, que respaldó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Por EFE
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"Ninguna elección debe estar abierta a coacciones, amenazas o sobornos. Me mantengo firme en ese principio. Fue una declaración de principios, no una acusación contra ninguna persona", aseguró el príncipe jordano como aclaración a su mensaje publicado en redes sociales, que los órganos judiciales de la AFC van a evaluar para la posible adopción de medidas.

Ali Bin Al Hussein fue uno de los cuatro contrincantes a los que Infantino ganó en las elecciones convocadas en 2016 y, tras el Congreso de la AFC en Tokio, el pasado día 23, y el respaldo mostrado hacia Infantino en las elecciones del 18 de marzo de 2027, cuestionó el desarrollo del mismo.

Ante esas declaraciones, la AFC comunicó el inicio de una investigación; defendió que el Congreso cumplió estrictamente la normativa para su desarrollo y afirmó que el presidente de la Federación de Jordania no solicitó la palabra, ni tampoco lo hizo ninguna otra asociación miembro.

El organismo que preside el jeque bareiní Salman bin Ebrahim al Khalifa, también rival de Infantino en las elecciones de 2016, rechazó cualquier insinuación de que las sesiones del Congreso se desarrollaran de manera indebida o de que los procesos democráticos de la organización se hayan visto comprometidos.

En su última respuesta a la AFC, el dirigente jordano aclaró que su publicación del 25 de octubre se refirió a cómo funciona la votación para la presidencia de la FIFA, en la que cada asociación miembro emite su propio voto.

"Expresó mi opinión sobre la importancia de la transparencia en la gobernanza del fútbol. Su última oración establece un principio que toda la familia del fútbol comparte: ninguna elección debe estar abierta a coacciones, amenazas o sobornos. Me mantengo firme en ese principio. Fue una declaración de principio, no una acusación contra ninguna persona", mantuvo.

También aseguró que "cuando surgen preocupaciones, el lugar adecuado para ellas son los organismos competentes" y expresó su respeto a la AFC, a sus organismos judiciales y su disposición a cooperar plenamente con cualquier proceso.

"Como establecen los Estatutos de la FIFA, la Asociación de Fútbol de Jordania emitirá su voto en la elección presidencial de la FIFA de manera independiente. No haré más comentarios mientras el asunto esté en consideración", añadió Ali bin Al Hussein, que pidió el pasado agosto "eliminar el voto secreto en las elecciones presidenciales" de la FIFA.

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