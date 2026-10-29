ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 23:50

Universidad Católica y Liga de Quito dejan abierta su semifinal de la Copa Ecuador

Imagen sin descripción

Guayaquil (Ecuador), 29 oct (EFE).- Universidad Católica y Liga de Quito empataron este jueves 2-2 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador, cuyo ganador obtendrá un cupo para la primera fase previa de la Copa Libertadores de 2027.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los panameños José Fajardo, al minuto 14 y Azarías Londoño, al 97, anotaron para el equipo de la Católica, vigente campeón del torneo, mientras que los argentinos Marcelo Weigandt al minuto 76 y Lucas Rodríguez al 95 convirtieron para Liga.

Fajardo abrió el marcador tras una gran jugada tejida con el ecuatoriano Emiliano Clavijo, luego de un letal contraataque, justo cuando mejor jugaba Liga de Quito.

La falta de precisión para rematar contra el arco de la Católica aniquiló la posibilidad del empate durante el primer tiempo, después de los disparos fallidos de Alexander Alvarado y de Janner Corozo.

El portero Gonzalo Valle evitó el segundo gol de la Católica, pues le ganó en el mano a mano a Fajardo tras el comienzo del segundo tiempo.

El atacante Corozo volvió a fallar una ocasión de gol al disparar fuera del arco cuando el guardameta Johan Lara ya se había visto superado.

El ansiado tanto del empate lo anotó el defensa Weigandt con remate con pierna derecha.

El segundo gol de Liga de Quito lo anotó el centrocampista Rodríguez, lo que parecía el tanto del triunfo del visitante, pero un penalti del defensa haitiano Ricardo Adé la transformó en gol Londoño para el empate definitivo.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en la capital ecuatoriana.

El ganador de la eliminatoria se enfrentará en la final al vencedor de la llave entre Independiente del Valle y Delfín que el equipo negriazul domina con un 0-3 en el partido de ida.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Política
Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino
Ver más
04
Economía
Carmen Marín renuncia al directorio del BCP
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar