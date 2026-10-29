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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 09:00

Valverde y Güler siguen al margen del grupo a tres días de visitar al Racing

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Madrid, 29 oct (EFE).- El uruguayo Fede Valverde y el turco Arda Güler completaron este jueves su segunda jornada consecutiva de trabajo diferenciado, sin ejercitarse con el resto de sus compañeros del Real Madrid, a tres días del encuentro de Liga que disputará su equipo frente al Racing de Santander en El Sardinero.

Por EFE
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Ambos futbolistas, titulares en la victoria frente al Barcelona (1-2), trabajaron el miércoles en el gimnasio y este jueves realizaron ejercicios específicos, según informó el club, que no precisó si participaron en alguna actividad sobre el césped.

Valverde terminó el clásico con molestias en la parte posterior del muslo derecho y fue sustituido. Intentó mantenerse sobre el terreno de juego, pero finalmente fue sustituido en el minuto 62 por Denzel Dumfries. El internacional uruguayo explicó tras el encuentro que su retirada respondió en parte a una medida de precaución.

Güler, por su parte, arrastra una pequeña sobrecarga muscular después de disputar 94 minutos frente al Barcelona. Su situación tampoco reviste gravedad y todo apunta a que ambos futbolistas estarán disponibles para la visita al Racing.

En cuanto al resto de la plantilla, Raúl Asencio volvió a ejercitarse en solitario sobre el césped, mientras que Rodrygo continuó con su proceso de recuperación. Los jugadores disponibles comenzaron la sesión con ejercicios de calentamiento y activación, antes de completar trabajos de circulación de balón, finalización, táctica y partidos en espacios reducidos.

El conjunto dirigido por José Mourinho visitará el próximo domingo al Racing de Santander, en la undécima jornada de Liga que lidera el Barcelona con tres puntos de diferencia sobre el Real Madrid y dos sobre el Atlético.

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