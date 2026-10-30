ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 19:35

0-2. Lima y Catamo aseguran la trabajada victoria del Sporting sobre el Casa Pia

Imagen sin descripción

Lisboa, 30 oct (EFE).- Los goles de Pedro Lima y Geny Catamo aseguraron este viernes la trabajada victoria del Sporting sobre el Casa Pia por 0-2 en la décima jornada de la Liga de Portugal, lo que le permite volver a la senda del triunfo en la competición.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Bajo presión tras la derrota de la pasada jornada (1-2 ante el Académico de Viseu), el Sporting salió con fuerza y, en el minuto 13, logró el gol cuando Pedro Lima desvió de primeras, dentro del área, un pase del internacional español Iván Fresneda, quien también había dado una asistencia en el duelo anterior.

Está siendo una semana de ensueño para Lima, centrocampista brasileño formado en el Palmeiras, que el pasado martes marcó el doblete que garantizó no solo la victoria en la Copa de la Liga frente al Marítimo (2-1), sino también su presencia en el once de esta noche.

Otra de las figuras del partido fue el portero del Casa Pia Patrick Sequeira, que mantuvo a su equipo en la lucha por el resultado hasta el final con paradas clave.

Sequeira también logró impedir en varias ocasiones que el colombiano Luis Suárez marcara, lo que puso fin a su racha de diez partidos consecutivos viendo puerta con la camiseta verdiblanca.

El costarricense también buscó un milagro en los últimos instantes al subir al área rival para participar en un saque de esquina, pero esto dio lugar a un contragolpe del Sporting liderado por el mozambiqueño Geny Catamo, quien, ante la portería vacía, marcó el 0-2 definitivo.

El triunfo deja al Sporting en tercera posición con 21 puntos, a seis del líder, el Oporto, que juega este sábado contra el colista Estoril, mientras que el Casa Pia se mantiene en penúltimo lugar.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Política
Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más

Te puede interesar