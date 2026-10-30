Video: estadounidense que fue “expulsado” del país, volvió y causó disturbios en Asunción

Un ciudadano estadounidense que había sido expulsado de nuestro país por protagonizar disturbios, fue nuevamente visto en las calles de Asunción donde volvió a verse involucrado en un incidente este viernes. Esta vez, ingresó a una cafetería ubicada sobre la calle Palma y golpeó a uno de los clientes. Las imágenes quedaron registradas en el circuito cerrado del local comercial.

Se trata de William Derrick Cromer, de 49 años, quien había sido expulsado del país el pasado 22 de octubre por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, luego de constatarse que permanecía en situación migratoria irregular. Según los antecedentes, esta semana habría vuelto a ingresar al territorio nacional.

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El nuevo episodio ocurrió alrededor de las 16:00. Johan Trejtinberg, trabajador de la cafetería capitalina, relató que el hombre ingresó repentinamente al local y propinó un golpe a uno de los clientes, sin que los trabajadores comprendieran inicialmente lo que estaba sucediendo.

“Entra y ¡paz!, se ve el video después de la filmación", relató Trejtinberg al describir la rapidez con la que ocurrió la agresión.

Lo persiguieron hasta una esquina

En otra línea, Trejtinberg manifestó que tras el golpe, el supuesto agresor salió corriendo del establecimiento y fue perseguido por dos clientes habituales y trabajadores del lugar.

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El hombre ingresó primero al estacionamiento ubicado frente a la cafetería y luego salió nuevamente hacia la esquina. Allí lograron alcanzarlo y retenerlo, empujándolo hacia las inmediaciones del Shopping Británico, hasta la llegada de los agentes policiales.

El trabajador aclaró que solamente un cliente recibió la agresión y que no hubo otros afectados. También indicó que, durante la retención, intentaron evitar el uso de la fuerza. “Gracias a Dios no pasó a mayores”, expresó.

Hombre también agredió a una mujer en la vía pública

Este hecho se suma al de la cafetería que se registró en horas de la tarde de este viernes. En las imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado se observa el momento en que una mujer caminaba por un pasillo cuando fue alcanzada por un hombre, quien a toda velocidad le propinó un golpe cerca de la nuca.

Tras el ataque, la víctima reaccionó con sorpresa y temor, mientras el agresor le hizo señas antes de darse a la fuga. Por ende, el extranjero habría protagonizado ambos casos.

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Testigos afirmaron que el sujeto estaría “desequilibrado mentalmente” y exigieron la intervención de las autoridades para evitar hechos que se puedan lamentar.

Actualmente, el hombre se encuentra bajo custodia policial a la espera de las medidas judiciales que determinen su situación procesal.