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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 15:35

Argentina jugará amistosos ante Uruguay en la 'Bombonera' y ante Costa Rica en Córdoba

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Buenos Aires, 30 oct (EFE).- La selección argentina de fútbol jugará el 13 de noviembre ante Uruguay en el estadio 'La Bombonera' de Buenos Aires y el 17 de ese mes ante Costa Rica en el Mario Kempes de Córdoba, según informó este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en referencia a la próxima doble fecha de amistosos FIFA.

Por EFE
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El estadio Alberto J. Armando del Boca Juniors, más conocido como 'La Bombonera' recibirá el viernes 13 una nueva edición del clásico del Río de la Plata, primer partido desde la despedida oficial de Lionel Messi de la Albiceleste.

La última vez que se enfrentaron en ese estadio, en noviembre de 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas, la Celeste dirigida por Marcelo Bielsa derrotó por 0-2 con contundencia al equipo de Lionel Scaloni, que el año anterior había sido campeón del mundo en Catar 2022.

En cambio, el más reciente encuentro entre ambos conjuntos fue en Montevideo también por la clasificación para el Mundial 2026, y Argentina consiguió una victoria por 0-1 con gol de Thiago Almada.

Argentina será local ante Costa Rica en el histórico estadio de la ciudad de Córdoba que suelen utilizar Belgrano, Talleres e Instituto de esa provincia para disputar partidos importantes y con gran afluencia de público.

El último choque de los suramericanos frente a los ticos tuvo lugar en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2024, que se inclinó por 3-1 a favor de la escuadra celeste y blanca.

En Argentina no podrá formar parte de la convocatoria el mediocampista de Boca Leandro Paredes (sanción) y está en duda la presencia del delantero del Inter de Italia Lautaro Martínez por un desgarro muscular, mientras el portero Emiliano Martínez anunció que estará disponible tras la lesión ósea en el maxilar sufrida durante un partido con su equipo Chelsea de Inglaterra semanas atrás.

Aunque todavía no fue anunciado por AFA, se espera que durante la doble fecha de amistosos se informe la renovación de contrato de Scaloni al frente del seleccionado argentino.

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