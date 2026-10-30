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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 00:10

Charlyn Corral afirma que en México no la valoraron antes de ser premiada

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Pachuca (México), 29 oct (EFE).- Charlyn Corral, reconocida como la mejor delantera del mundo en la gala del Balón de Oro 2026, afirmó este jueves que en México no supieron valorarla hasta ahora que fue premiada en el evento de la revista France Football en Londres.

Por EFE
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"Espero que todos se sientan orgullosos de esto, que vean que siempre tuvieron en el país a una joya, una joya que algunos valoraron, pero otros no. He sido siempre una niña diferente y espero que hoy ya no queden dudas de mi capacidad. Charlyn no solo es goles, Charlyn es una buena amiga, una buena persona y alguien que se preparó para triunfar", aseguró en conferencia de prensa.

Junto al trofeo que la designa como la mejor atacante del orbe, Charlyn rompió en llanto al compartir toda la presión que vivió a lo largo de su carrera, en la que a pesar de sus éxitos, como ser 'pichichi' en el Atlético de Madrid de la liga española, fue relegada de la selección mexicana cuando era dirigida por Mónica Vergara.

"Hoy puedo disfrutar más del fútbol porque durante muchos años no lo hacía por tanta presión, por tanta exigencia que sentía, pero hoy dije basta. He hecho lo que ningún mexicano ha realizado, no debo nada, nadie me debe nada. No tengo rencores con nadie, pero de hoy adelante quiero disfrutar esto al máximo y ser feliz", subrayó.

La delantera del Pachuca también habló de su deseo de ayudar a la selección mexicana a clasificarse al Mundial 2027 de Brasil, para el cual se jugará su pase en los cuartos de final del campeonato de la Concacaf W del próximo 28 de noviembre.

"Tengo las ganas e ilusión de estar con México en el siguiente Mundial, para que sea la mejor actuación mía y del país. Soy muy exigente y si veo que no puedo ayudar a la selección me haré a un lado, pero ahora me siento con ganas y con capacidad para ayudar", concluyó.

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