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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 17:30

Kane superó a Mbappé por solo 28 puntos en la votación del Balón de Oro

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París, 30 oct (EFE).- El británico Harry Kane superó por tan solo 28 puntos al delantero francés Kylian Mbappé en la votación del Balón de Oro masculino, con 1.055 puntos frente a 1.027, respectivamente, mientras que el español Lamine Yamal quedó en tercera posición con 881.

Por EFE
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El recuento de votos, desvelado este viernes por el diario deportivo francés L'Équipe, revela una votación muy ajustada en los puestos de cabeza que se decantó por poco a favor del jugador del Bayern de Múnich, convertido en el primer inglés en levantar este codiciado trofeo en 25 años.

En cuarta posición, el centrocampista español Rodri Hernández cosechó 726 puntos y en quinta el argentino Leo Messi se quedó con 612.

Completaron el 'top 10' el georgiano Khvitcha Kvaratskhelia, el francés Ousmane Dembélé, el noruego ⁠Erling Haaland, el también galo Michael Olise y el español Fabián Ruiz.

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas levantó su tercer Balón de Oro con 618 puntos, casi un centenar más que los que se anotó la segunda mejor clasificada, la polaca del Barcelona Ewa Pajor.

La española Patri Guijarro, por su parte, quedó en quinta posición con 221 puntos.

La gala se celebró el 26 de octubre en Londres, coincidiendo con el setenta aniversario del premio.

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