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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 18:00

'Kily' González: El partido contra New England es una final

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Miami (EE.UU.), 30 oct (EFE).- El entrenador del Inter Miami, Cristian 'Kily' González, destacó este viernes que su equipo afronta el partido de este domingo contra el New England Revolution como si fuera un final, al tratarse de un rival directo por la segunda plaza de la Conferencia Este.

Por EFE
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"Es una final, como ha sido la anterior que no pudimos ganar. Sabemos la importancia que tiene este partido, con un rival que esta arriba nuestro en la clasificación, y en su campo", afirmó el técnico argentino en declaraciones compartidas por el Inter Miami.

El equipo que lidera Lionel Messi es actualmente tercero en la clasificación del Este con 56 puntos, dos menos que el New England Revolution, a falta de dos jornadas para la conclusión de la fase regular.

Una victoria es fundamental para que 'Las Garzas' aseguren la localía en unas hipotéticas semifinales de conferencia en los 'playoffs'.

De cara a ese trascendental partido, González dijo que seguramente introduzca modificaciones con respecto al equipo que el pasado miércoles empató 2-2 en casa ante el Cincinnati, en un partido que tuvo tres goles en los últimos diez minutos.

También insistió en la importancia de mejorar en la faceta defensiva, tras tres partidos consecutivos encajando gol.

Además de subir puestos en la clasificación antes de los 'playoffs', el Inter Miami está inmerso en la lucha por la clasificación a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf, un trofeo que el club y Messi aún no tienen en sus vitrinas.

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