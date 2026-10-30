Liverpool quiere prolongar su buen momento para dar un nuevo paso hacia el título

Líder del certamen con 27 enteros y dos de renta sobre su más inmediato perseguidor, el equipo dirigido por Jorge Fossati enfrentará este domingo a Juventud en la decimotercera fecha.

Ese mismo día, sus escoltas también saltarán al campo aguardando por una derrota del Negriazul para poder seguir luchando por el título hasta las últimas consecuencias.

A falta de nueve puntos por disputarse, Montevideo City Torque suma 25 enteros y Nacional tiene 23, por lo que sus posibilidades por el momento siguen intactas.

El conjunto ciudadano visitará a Boston River y el Tricolor se enfrentará a Danubio. También el domingo, Progreso recibirá a Defensor Sporting.

Un día antes, Racing recibirá a Cerro Largo, Central Español visitará a Cerro y Peñarol enfrentará a Montevideo Wanderers con la obligación de ganar para seguir en lo más alto de la Tabla Anual.

Pese a que atraviesa uno de los peores momentos de la temporada y apenas ganó uno de sus últimos cinco juegos, el equipo de Diego Aguirre sigue al frente de la acumulada, aunque ahora sabe que una derrota podría dejar el primer lugar en manos de Deportivo Maldonado.

Peñarol acumula 64 puntos en la Anual y los de Gabriel Di Noia tienen 62. Más abajo, Montevideo City Torque suma 60 enteros y Nacional 58.

Deportivo Maldonado espera una derrota del Aurinegro para poder llegar a la cima de una tabla que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya, y visitará el lunes a Albion en el duelo que cerrará la fecha.

- Partidos de la decimotercera jornada del Torneo Clausura:

31.10: Racing-Cerro Largo, Cerro-Central Español, Peñarol-Montevideo Wanderers.

01.11: Progreso-Defensor Sporting, Boston River-Montevideo City Torque, Danubio-Nacional, Liverpool-Juventud.