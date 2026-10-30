ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 12:40

Liverpool quiere prolongar su buen momento para dar un nuevo paso hacia el título

Imagen sin descripción

Montevideo, 30 oct (EFE).- Tras derrotar a Peñarol y a Nacional en jornadas consecutivas, Liverpool buscará este fin de semana prolongar el buen momento que vive en el Torneo Clausura uruguayo para dar un nuevo paso hacia el título.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Líder del certamen con 27 enteros y dos de renta sobre su más inmediato perseguidor, el equipo dirigido por Jorge Fossati enfrentará este domingo a Juventud en la decimotercera fecha.

Ese mismo día, sus escoltas también saltarán al campo aguardando por una derrota del Negriazul para poder seguir luchando por el título hasta las últimas consecuencias.

A falta de nueve puntos por disputarse, Montevideo City Torque suma 25 enteros y Nacional tiene 23, por lo que sus posibilidades por el momento siguen intactas.

El conjunto ciudadano visitará a Boston River y el Tricolor se enfrentará a Danubio. También el domingo, Progreso recibirá a Defensor Sporting.

Un día antes, Racing recibirá a Cerro Largo, Central Español visitará a Cerro y Peñarol enfrentará a Montevideo Wanderers con la obligación de ganar para seguir en lo más alto de la Tabla Anual.

Pese a que atraviesa uno de los peores momentos de la temporada y apenas ganó uno de sus últimos cinco juegos, el equipo de Diego Aguirre sigue al frente de la acumulada, aunque ahora sabe que una derrota podría dejar el primer lugar en manos de Deportivo Maldonado.

Peñarol acumula 64 puntos en la Anual y los de Gabriel Di Noia tienen 62. Más abajo, Montevideo City Torque suma 60 enteros y Nacional 58.

Deportivo Maldonado espera una derrota del Aurinegro para poder llegar a la cima de una tabla que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya, y visitará el lunes a Albion en el duelo que cerrará la fecha.

- Partidos de la decimotercera jornada del Torneo Clausura:

31.10: Racing-Cerro Largo, Cerro-Central Español, Peñarol-Montevideo Wanderers.

01.11: Progreso-Defensor Sporting, Boston River-Montevideo City Torque, Danubio-Nacional, Liverpool-Juventud.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
04
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
05
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más

Te puede interesar