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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 17:10

Luis Malagón afirma estar listo para volver a ganarse un lugar en la selección mexicana

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México, 30 oct (EFE).- Luis Ángel Malagón, guardameta del América, quien se perdió el Mundial por una lesión, afirmó este viernes que a pesar de la depresión que padeció, está listo para volver a ganarse la oportunidad para ser llamado a la selección mexicana.

Por EFE
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"Fueron meses muy difíciles en cuestión de depresión, de desánimo, de no salir adelante por el hecho de que el Mundial estaba tan cerca. Me costó mucho volver a encaminarme, pero gracias a mi familia, al cuerpo técnico y médico y al hecho de tener a mi hija, me quitó el peso de perderme el Mundial y ahora estoy listo para volver a pelear", dijo.

Malagón, quien era el portero titular de México, quedó fuera de la pasada Copa del Mundo por una lesión en el tendón de Aquiles. Su lugar lo ocupó Raúl Rangel, arquero del Guadalajara, quien recibió críticas por su actuación en la eliminación del Tri ante Inglaterra en octavos de final.

"Como a Raúl, también tuve momentos complicados con selección. Tapas 10 y eres el mejor, te equivocas en una y todos te quieren fuera. Raúl tiene gran calidad, por eso juega en el Guadalajara, lo respeto mucho. Además, los porteros somos una especie diferente, nunca me voy alegrar de una actuación desafortunada; si él está bien entonces todos estamos bien para competir", apuntó.

El guardameta de 29 años explicó cómo la lesión que sufrió le sirvió para entrar en un proceso de reconstrucción con su persona.

"Bajé siete kilos, esta lesión me enseñó a cuidar más mi cuerpo; hoy soy más profesional. Cuando pasas por estos golpes valoras más todas las cosas. Soy un tipo diferente, con otra mentalidad, antes era más 'chivo loco'. Me estoy adaptando al nuevo Luis Malagón", puntualizó.

Sobre su vuelta a la titularidad en el América, en sustitución de Rodolfo Cota, Malagón señaló que todo ha sido parte de un proceso competitivo y de mutuo respeto.

"Cota siempre se ha comportado como un señor, la competencia sana se debe a los entrenadores de porteros. Desde que llegué a este equipo siempre ha existido esa química en la que el mejor es el que va a jugar. Respeto mucho a Cota y a los chavos, creo que el que esté lo va a hacer de gran manera, ahora tengo la oportunidad y sólo me queda responder", comentó.

Aunque le gustaría que el seleccionador Rafael Márquez lo tenga en cuenta pronto, Malagón dijo que ahora está concentrado en volver a salir campeón con el América.

"Estuve siete meses fuera y fue complicado, pero aquí no hay excusas, así lo exige este equipo. El profe nos ha metido la idea de ganar el campeonato, es importante el liderato, pero lo más importante es cómo llegues a la liguilla para luego salir campeón", concluyó.

América es líder del Apertura con 28 puntos a tres fechas del final del torneo. En la decimoquinta jornada recibirá este sábado al Toluca.

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