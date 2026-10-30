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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 06:45

Sanción para jugador de Fenerbahce y otro de Galatasaray por pelea tras derbi de Estambul

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Ankara, 30 oct (EFE).- El Comité disciplinario de la Federación Turca sancionó este viernes con tres partidos de suspensión al lateral izquierdo Archie Brown, del Fenerbahce, y con dos al defensa central Abdülkerim Bardakci, del Galatasaray, por la pelea tras el derbi de Estambul del pasado lunes.

Por EFE
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El encuentro, uno de los más destacados del fútbol turco, terminó con una victoria por 2-1 del Galatasaray y una pelea entre jugadores de ambos equipos justo después del pitido final, que obligó incluso a la Policía a entrar en el terreno de juego para separarlos.

El árbitro expulsó a Brown y Bardakci, mientras que el lateral derecho Roland Sallai, del Galatasaray, y el volante izquierdo Kerem Aktürkoglu, del Fenerbahce, recibieron tarjetas amarillas.

La Federación remitió después al comité disciplinario los casos de los jugadores, los responsables de los clubes y los dos equipos implicados en los incidentes.

Además de las suspensiones por participar en la pelea, Brown y Bardakci recibieron multas, al igual que sus respectivos clubes.

El Galatasaray, que jugaba como local, deberá pagar más de dos millones de liras turcas, unos 38.500 euros, y el Fenerbahçe, casi 1,3 millones de liras, unos 23.000 euros.

El Galatasaray, campeón de las últimas cuatro ediciones de la Superliga turca, lidera la clasificación con 22 puntos tras nueve jornadas, mientras que el Fenerbahce ocupa el quinto puesto con 16.

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