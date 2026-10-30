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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 00:00

Sporting Cristal derrota a Alianza Lima y alcanza el liderato del Torneo Clausura peruano

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Lima, 29 oct (EFE).- Sporting Cristal derrotó este jueves por 3-2 a Alianza Lima en un intenso partido de la decimocuarta jornada del Torneo Clausura peruano que le permitió alcanzar, por mejor diferencia de goles, el liderato de la competencia.

Por EFE
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El equipo celeste concretó su victoria en los minutos adicionales de un encuentro jugado con los dientes apretados y cerrado con una gran polémica, tras un conato de bronca entre el entrenador argentino del Alianza, Pablo Guede, y el veterano goleador argentino del Sporting Hernán Barcos.

La victoria se concretó con goles de Luis Iberico, Barcos y el también argentino Santiago González, mientras que para Alianza anotaron el ecuatoriano-peruano Jairo Vélez y el ecuatoriano Eryc Castillo.

De esa manera, el equipo del barrio limeño del Rímac sumó 28 puntos, los mismos que Sport Huancayo, pero con una mejor diferencia de goles que le permitió colocarse en la cima de la clasificación.

Melgar, por su parte, desperdició la oportunidad de también alcanzar las 28 unidades, tras empatar 1-1 en su estadio de la ciudad de Arequipa con el Comerciantes Unidos.

El equipo dominó, que subió al cuarto puesto, con 26 puntos, abrió la cuenta por intermedio del atacante Jhonny Vidales, pero su rival de turno empató con un gol de José Parodi.

En otro resultado del jueves, el Cusco venció por 0-1 al Chankas, con un gol conquistado por el argentino Iván Colman cuando se jugaban 8 minutos de tiempo extra.

Durante la decimocuarta jornada, Sport Huancayo sufrió un duro revés al perder el martes por 2-0 frente a Juan Pablo II, con lo que dejó abiertas todas las opciones para ser alcanzado por sus más cercanos perseguidores.

A pesar de la arremetida del Sporting, Universitario de Deportes mantiene la primera opción de alcanzar el liderato en solitario de la competencia, ya que suma 27 puntos con un partido menos, luego de que se postergara para la próxima semana, por motivos de seguridad, el encuentro que debe disputar frente a Sport Boys.

En otros resultados de la fecha, Alianza Atlético venció por 3-2 a Deportivo Garcilaso, Cienciano por 3-0 a Atlético Grau, ADT por 2-0 a CD Moquegua y UTC, que ya ha perdido la categoría, por 1-3 al FC Cajamarca.

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