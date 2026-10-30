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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 13:30

Tiago Polo: "Este título mundial va dedicado a las víctimas del accidente de los trenes"

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Redacción Deportes, 30 oct (EFE).- Tiago Polo, delantero internacional del Real Betis, autor del primer gol en la victoria 0-3 de España ante la República Checa, comentó que el título "es un orgullo" para él y su familia. "Este título mundial va por las víctimas del accidente de tren esta semana en Urda (Toledo) con un recuerdo especial para sus familias a las que mandamos todo el cariño del mundo", afirmó.

Por EFE
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"La clave de este triunfo es estar unidos, somos un gran grupo, no hay egos", dijo el delantero del Real Betis.

David Gordo, por su parte, seleccionador nacional español sub '15, afirmó este viernes tras ganar España el Mundial FIFA de la categoría en Azerbayán, que se sentía "feliz, contento por los chicos y el staff técnico porque el equipo ha brindado unos días de felicidad y estamos ya deseando vivir de nuevo una experiencia como ésta".

Cuestionado por las claves de los éxitos de España en todas las categorías -masculina y femenina-, el técnico dijo que "somos un país que pone mucha pasión en todo lo que hace, en la Federación se trabaja muy bien, fruto además del esfuerzo de los clubes, de sus entrenadores, una felicidad inmensa y sobre todo gracias a FIFA y a Azerbayán por crear este torneo", subrayó David Gordo.

El fútbol español sumó este viernes una nueva alegría con la conquista de la primera edición de la Copa Mundial FIFA y Festival sub-15, después de golear por 0-3 a la República Checa en la final de un novedoso torneo que contó con la participación de 189 países a lo largo de un semana.

España, representada en el torneo por su selección sub-16, con jugadores nacidos en 2011, puso de relieve su poderío también en categorías inferiores en una competición que pretende consolidarse en el calendario de la FIFA para promocionar el fútbol base.

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