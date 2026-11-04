El líder Flamengo golea a Gremio y abre ventaja de seis puntos ante Palmeiras

El conjunto carioca, actual campeón brasileño y de la Libertadores, sumó 76 puntos en la clasificación, mientras que el Palmeiras, que aún puede descontar ya que el jueves recibirá al humilde Remo, está con 70 unidades.

El equipo comandado por el entrenador portugués Leonardo Jardim prácticamente arrolló al Gremio en el primer tiempo, con dos goles de Pedro y uno de Samuel Lino, y, con la victoria prácticamente garantizada, desaceleró en la segunda mitad y ahorró esfuerzos para el resto del torneo.

En el primer tiempo Flamengo tuvo trece finalizaciones, contra solo seis del Gremio, cuya única jugada de peligro, un disparo del delantero danés Martín Braithwaite tras una falla del chileno Erick Pulgar, fue neutralizada por el portero argentino Agustín Rossi.

Tras la fuerte presión de los primeros minutos, Flamengo abrió el marcador en el minuto 19 por intermedio de Samuel Lino tras una asistencia del uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Con el marcador en ventaja, Pedro, segundo mayor anotador de la Liga con 20 tantos (uno menos que el colombiano Kevin Viveros, del Athletico Paranaense), marcó los otros dos goles, a los 27 y a los 46 minutos.

El primero tras una jugada del punta colombiano Jorge Carrascal, que eludió a dos defensores del Gremio, y el segundo tras el rebote de un disparo de Samuel Lino.

En el segundo tiempo, con Flamengo interesado en administrar su ventaja y un Gremio totalmente renovado luchando por el empate, el partido perdió ritmo.

El equipo comandado por el técnico Renato Gaúcho descontó en el minuto 69 por intermedio del delantero ghanés Francis Amuzu en un cobro de tiro libre que se coló por un ángulo de la portería defendida por Rossi.

La derrota volvió a dejar al Gremio nuevamente entre los cuatro últimos de la clasificación, que son castigados con el descenso. El conjunto de Porto Alegre está a un punto de tres clubes que están entre los que provisionalmente se salvan de caer a segunda división.

En otro partido de este miércoles, el Vasco da Gama, con una remontada tras ir perdiendo por 1-0, se impuso por 1-3 al Athletico Paranaense y, en el puesto doce de la clasificación con 41 puntos, se alejó un poco más de los amenazados con el descenso, entre los que estuvo gran parte del torneo.

El Paranaense, que cayó del cuarto al quinto lugar en la clasificación, abrió el marcador en el primer tiempo con un gol del colombiano Stiven Mendoza, y Vasco, en tan solo seis minutos, remontó en la segunda mitad con anotaciones de Gabriel Pereira, Bruno Duarte y un autogol del zaguero colombiano Juan Felipe Aguirre.