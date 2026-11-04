Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos

El allanamiento a la residencia de Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de Ueno Bank e investigado en el marco del proceso de resolución de la entidad, reveló un llamativo contraste con su actual situación judicial.

Durante el procedimiento fiscal en su propiedad del barrio Mbocayaty de Asunción, de dimensiones tan imponentes que a los intervinientes les costó el acceso, la figura del unicornio volvió a cobrar protagonismo.

Aquel símbolo que alguna vez utilizó para proyectar una imagen de éxito en el empresariado paraguayo hoy decora un rincón del hogar que cambió temporalmente por una celda.

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En el interior de la mansión, los investigadores descubrieron un escenario de extrema ostentación marcado por la tecnología de última generación y el confort.

El unicornio que esperaba en el pasillo

Pero entre todos los objetos encontrados hubo uno que se llevó las miradas y pareció resumir buena parte de la historia: un unicornio de grandes dimensiones, acompañado por otras dos figuras más pequeñas, aparentemente elaboradas en madera. Las piezas estaban ubicadas en un pasillo próximo al dormitorio del empresario.

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La escena inevitablemente remite a una antigua declaración de Vázquez, quien había utilizado precisamente la figura de este animal mitológico para describir su propia trayectoria y el sueño de convertir a Paraguay en un referente empresarial. No era una referencia casual: el unicornio es un símbolo utilizado en el mundo de los negocios para identificar a compañías privadas cuya valoración supera los US$ 1.000 millones.

En una entrevista realizada por el arquitecto César Aquino, Vázquez había relatado que los numerosos rechazos que recibió durante su carrera fueron parte de su camino al éxito. “Yo tuve muchísimos no durante mucho tiempo y gracias a esos no es que estoy donde estoy hoy”, expresaba. Luego, con una frase que hoy adquiere otro significado, afirmaba: “El sueño que más sueño es que Paraguay tenga un primer unicornio y yo ser el primer unicornio. Demostrar que los paraguayos somos guapos”.

Una mansión que parecía no tener fin

La residencia de Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y fundador de Ueno Bank, detenido en el marco del procedimiento de resolución de la entidad bancaria, llamó la atención desde el primer momento.

Se trata de una propiedad de grandes dimensiones, una mansión con amplios espacios y salones que reflejan un estilo de vida rodeado de comodidades, amplios vestidores, aire acondicionado central, obras de arte y mucho lujo.

El tamaño de la vivienda es tal que incluso los agentes fiscales y efectivos policiales tuvieron dificultades para encontrar un acceso que les permitiera ingresar al inmueble durante el procedimiento. La extensión de la propiedad se convirtió así en uno de los primeros detalles que marcaron el allanamiento.

Miguel Vázquez: una flota vehicular de lujo y una fijación con el negro

En el garaje de la mansión de Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank, había estacionados vehículos deportivos y dos camionetas. Los distinguían un llamativo detalle, todos sus vehículos eran totalmente de color negro.

Las unidades, descritas como vehículos de alta gama, componían parte del patrimonio visible en el inmueble y reforzaban la imagen de abundancia que dejaron las imágenes del procedimiento.

Entre los vehículos figuran:

Porsche 911 GT3: valorado entre US$ 211.000 y US$ 274.000 .

Bentley Continental GT: Valorado entre US$ 300.000 y US$ 400.000 .

Mercedes-Benz Brabus (500 G negro, blindado, naftero, 8 cilindros): Su precio es de US$ 550.000 .

Mercedes-Benz Clase G (G-Wagon): Valorado entre US$ 200.000 y US$ 250.000 .

Mercedes-Benz AMG GT 63: Valorado entre US$ 150.000 y US$ 200.000 .

BMW M8 / BMW Serie M: Los cupés de lujo de la serie M se valoran entre US$ 95.000 y US$ 130.000 cada uno.

Lexus LX: Valorado entre US$ 110.000 y US$ 140.000. gún el informe policial. El valor del conjunto rondaría los US$ 1,4 millones.

Además a esta colección de vehículos se le suma un Toyota Tacoma (del año) y una Toyota RAV4 (del año), según informe policial. Completando un conjunto total de vehículos de alta gama incautados cuyo valor estiman en torno a los US$ 1,4 millones.

Del sueño de los mil millones a la investigación fiscal

El contraste se vuelve inevitable al observar el contexto en el que se desarrolla el procedimiento. Ueno Bank fue sometido a un proceso de resolución luego de constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia, por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

En el marco de la causa abierta por el Ministerio Público, ocho directivos fueron detenidos. La Fiscalía señaló que los hechos investigados podrían encuadrarse en posibles conductas punibles como: conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza y violación de la obligación de llevar libros de comercio, entre otras figuras que deberán ser determinadas durante la investigación.

Aquel empresario que hablaba de convertir a Paraguay en un país con un unicornio y se autoproclamaba como el primero de ellos hoy aparece en el centro de una investigación que pone bajo la lupa a la entidad financiera y a sus principales directivos.