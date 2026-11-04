¿Quién es Raúl Vera Bogado?: el candidato de Peña para el BCP con un pésimo historial y sanciones

Los antecedentes de Raúl Vera Bogado no son los más alentadores en medio de una crisis financiera desatada luego de que el BCP haya iniciado un proceso de resolución sobre Ueno Bank.

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En el año 2022, fue sancionado por el propio Banco Central con una multa de 275 salarios mínimos, una cifra que en ese entonces rondaba los G. 630 millones, por mal desempeño de funciones durante su gestión como presidente del Banco Regional. De hecho, la propia institución había sacado un comunicado reconociendo las irregularidades.

“Reconocemos que se incurrió en una falta que configura un error involuntario. Banco Regional posee una política estricta de transparencia y de fiel cumplimiento de la regulación, por lo que reforzamos nuestro compromiso y predisposición a colaborar abiertamente con el regulador; asumiendo las medidas señaladas por dicho organismo”, decía parte del comunicado de Regional.

Según crónicas periodísticas de la época, el mismo habría sido despedido un año antes por instrucción de la propia banca matriz por mal desempeño de funciones. En ese momento, había sido sucedido por Francisco Yanagida y este a su vez, dejó el cargo a Diego Duarte Schussmuller, uno de los ocho detenidos por el caso Ueno, quien había dejado de manera sorpresiva su cargo como miembro del directorio del BCP para asumir en la banca privada.

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La sanción puede encontrarse en el Registro de Sanciones del BCP. La Resolución N.º 23, Acta N.º 4, del 21 de enero de 2022, señala incumplimientos de normas sobre clasificación de activos, riesgos crediticios, previsiones y devengamiento de intereses, además de la obligación de realizar el arrastre de la mora y constituir las previsiones correspondientes.

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El caso Banco Alemán

El 7 de mayo de 2001, Raúl Vera Bogado fue nombrado por Luis Ángel González Macchi como presidente del Banco Central del Paraguay, luego de ocupar varias posiciones en el ente como Gerente de Estudios Económicos, Director de Economía Internacional, Jefe de Estudios Monetarios y Financieros.

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Su mandato coincidió con la inestabilidad económica regional que tuvo un impacto significativo en Paraguay, resultando en la crisis económica de 2002. En junio de ese año, el BCP bajo la presidencia de Vera Bogado se vio obligado a liquidar el Banco Alemán. Tras 19 meses de una turbulenta gestión, decidió renunciar junto con el entonces ministro de Hacienda, James Spalding.

Años después, el Ministerio Público abrió una investigación sobre la actuación de los ex miembros del Directorio presidido por Vera Bogado, por su actuación en dicho caso. El entonces juez Gustavo Santander Dans, había denunciado que los investigados conocían la captación irregular de inversiones que se realizaba en oficinas del Banco Alemán para el Trade & Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán, pero no lo denunciaron.

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A pesar de todo eso, Vera Bogado salió “ileso” del caso sin que las investigaciones derivaran en condenas penales para él.

Encargado de Negocios en Bruselas

Vera Bogado fue nombrado encargado de Negocios de la República del Paraguay ante el Reino de Bélgica por Decreto del Ejecutivo Nº 8097 del 28 de agosto de 2006. Si bien el documento especificaba que el nombramiento era como encargado de Negocios, se le asignó la categoría D32 que correspondía a embajador dentro de la escala de Relaciones Exteriores.

En el año 2007, el entonces contralor general de la República, Octavio Airaldi, ordenó un estudio sobre una probable malversación de fondos en la Cancillería. Uno de los puntos que levantó sospechas fue que Vera Bogado percibía un salario de más de G. 60 millones que corresponde a un embajador, sin tener este aún la aprobación del Senado.

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El 4 noviembre de 2026, Santiago Peña lo eligió para volver a ocupar la presidencia del BCP en medio de la crisis protagonizada por Ueno Bank.