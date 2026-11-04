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Economía
04 de noviembre de 2026 - 09:52

Quiénes son los ocho directivos de Ueno detenidos tras la denuncia del BCP

Fotografía de la sede principal del banco Ueno Bank, en Asunción (Paraguay). El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados.
Fotografía de la sede principal del banco Ueno Bank, en Asunción (Paraguay). El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados.Juan Pablo Pino

Desde la presidencia de Ueno Bank hasta cargos directivos en empresas vinculadas al Grupo Vázquez, los ocho detenidos ocupaban distintas posiciones dentro de la estructura empresarial relacionada con la entidad financiera. Entre ellos aparecen ejecutivos con antecedentes en el BCP, la Agencia Financiera de Desarrollo y entidades financieras internacionales.

Por Joaquín Tandé
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Los ocho directivos vinculados a Ueno Bank que fueron detenidos tras la denuncia del Banco Central del Paraguay (BCP) y el inicio del procedimiento de resolución de la entidad financiera ocupaban distintos cargos dentro de la estructura de la institución y de empresas relacionadas. Entre ellos figuran el presidente, los vicepresidentes y miembros del directorio, además de ejecutivos vinculados al Grupo Vázquez.

La nómina incluye a Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente de Ueno Bank; Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y fundador de la entidad; Diana Leticia Mongelós González, vicepresidenta segunda; y otros integrantes y exintegrantes del directorio. También figura Miguel Ángel Almada Frutos, vinculado a Ueno Seguros y al Grupo Vázquez.

La información sobre sus cargos, trayectoria y antecedentes profesionales fue recopilada de los sitios web oficiales de Ueno Bank y empresas vinculadas, documentos societarios relacionados con la fusión entre Ueno y Visión Banco, así como de los perfiles personales de LinkedIn de los involucrados.

A continuación, el perfil de los ocho detenidos, ordenados según la jerarquía de los cargos que ocupaban o habían ocupado dentro de la estructura de Ueno y sus empresas vinculadas.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

Diego Fernando Duarte, Alejandro Gómez Abente y otros detenidos, vestidos formalmente, con expresiones tranquilas frente al escudo policial.
Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.

Juan Gustale, presidente de Ueno Bank

Juan Manuel Gustale Cardoni (41) ocupaba la presidencia de Ueno Bank al momento de los hechos. Su perfil profesional está marcado por su trayectoria en el ámbito de la regulación financiera y la administración pública, con más de 14 años de experiencia en el sector.

Es magíster en Derecho Bancario y Regulación Financiera por la London School of Economics, del Reino Unido, y en Administración Pública por la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Antes de llegar a la presidencia de Ueno, integró el directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) entre 2017 y 2021.

También ocupó distintos cargos en el Banco Central del Paraguay, entre ellos el de director jurídico de la Superintendencia de Bancos, jefe de Gabinete del Directorio e intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT).

Además de su actividad ejecutiva, Gustale ejerce la docencia universitaria y publicó artículos especializados sobre banca, regulación e inclusión financiera.

Juan Manuel Gustale, hombre de pie en camisa de cuadros y jeans, frente al emblema de la Policía Nacional en un entorno formal.
Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente de Ueno Bank, detenido tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.

Miguel Vázquez, vicepresidente primero y fundador de Ueno

Federico Miguel Vázquez Villasanti (36) ocupaba el cargo de vicepresidente primero de Ueno Bank. Es uno de los principales referentes del grupo empresarial detrás de la entidad, ya que es fundador de Ueno y presidente del Grupo Vázquez, principal accionista del banco.

Anteriormente se desempeñó como CEO de Credicentro, empresa que forma parte de los antecedentes empresariales de su familia. Su formación incluye especializaciones en finanzas, gestión empresarial, transformación digital e innovación de servicios financieros en instituciones como INCAE, además de programas ejecutivos en Harvard y la Universidad de Miami.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía se llevó solo documentos de la casa de Miguel Vázquez

Miguel Vázquez Villasanti de pie, con abrigo negro, manos juntas, frente a una pared con logos de la Policía Nacional de Paraguay.
Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de Ueno Bank, detenido tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.

Diana Mongelós, vicepresidenta segunda de Ueno Bank

Diana Leticia Mongelós González (40) ocupaba la vicepresidencia segunda de Ueno Bank. Su trayectoria profesional está vinculada principalmente al ámbito jurídico, los recursos humanos y la gestión organizacional.

Es abogada por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuenta con especializaciones en el área de Recursos Humanos y formación como coach ontológico profesional.

Su vinculación con la estructura de Ueno también se remonta al proceso de fusión por absorción con Visión Banco. Según los antecedentes societarios de la operación, intervino en representación de Visión Banco S.A.E.C.A. en calidad de directora titular y participó en el proceso del acuerdo definitivo de fusión.

Las actas de asamblea incorporadas a la documentación de la operación también consignan su designación como integrante titular del directorio resultante de Ueno Bank.

Mujer de cabello oscuro en camiseta gris y pantalones verdes, esperando declaración ante insignias de la Policía Nacional del Paraguay.
Diana Leticia Mongelós González, directora titular de Ueno Bank, detenida tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.

Julio Rey, exvicepresidente segundo de Ueno Bank

Julio Daniel Rey Fernández (47) se desempeñó como vicepresidente segundo de Ueno Bank. De acuerdo con los antecedentes disponibles, en junio de 2025 todavía figuraba en ese cargo dentro de la estructura directiva de la entidad.

Su inclusión entre los detenidos corresponde a su anterior vinculación con la conducción del banco, aunque no se cuenta con mayores referencias curriculares para ampliar su perfil profesional.

Actualmente, se desconoce su vinculación con Ueno.

Hombre de pie con camiseta blanca y jeans, en fondo con escudos de la Policía Nacional, mostrando calma en su expresión.
Julio Daniel Rey Fernández, vicepresidente segundo de Ueno Bank, detenido tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.

Diego Duarte, director titular de Ueno Bank

Diego Fernando Duarte Schussmuller (50) es economista y ocupaba un lugar en el directorio de Ueno Bank como director titular. Su trayectoria profesional incluye cargos de alta dirección en instituciones financieras tanto del sector privado como del público, en Paraguay y Brasil.

Entre sus antecedentes más relevantes figura su paso por el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), así como su desempeño como presidente y gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

También estuvo al frente de la calificadora de riesgos Solventa S.A., donde ejerció funciones de presidente, gerente general y miembro del directorio.

Además de su cargo en Ueno Bank, figura como director vicepresidente primero de Ueno Seguros.

Lea más: Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos

Gustavo Ariel López Benítez, en camisa azul y pantalón claro, de pie frente a fondo con escudos de la Policía Nacional del Paraguay.
Director titular de Ueno Bank, Diego Duarte detenido tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.

Alejandro Gómez, director titular de Ueno Bank

Alejandro Gómez Abente (44) licenciado en Administración de Empresas. También integraba el directorio de Ueno Bank como director titular. Su perfil profesional está relacionado con el mercado de capitales, las finanzas corporativas y la gestión de riesgos.

Entre sus antecedentes profesionales se menciona su paso por entidades financieras internacionales como Morgan Stanley, en Londres; HSBC, en São Paulo; y Standard & Poor’s, en Buenos Aires. También ocupó cargos de CEO, presidente y director en entidades financieras nacionales e internacionales.

Hombre de pie, con camiseta azul y pantalones claros, entrelazando manos en un entorno policial con escudos de la Policía Nacional visibles.
Alejandro Gómez Abente, director titular de Ueno Bank, detenido tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.

Mariana Torres, exdirectora titular de Ueno Bank

Mariana Isabel Torres Rubiani (41) fue directora titular de Ueno Bank tras el proceso de fusión por absorción con Visión Banco.

Su participación en la operación quedó documentada en la escritura pública correspondiente, en la que intervino en representación de Visión Banco S.A.E.C.A., en su condición de directora titular.

La documentación societaria también señala su participación en el proceso del acuerdo definitivo de fusión y confirma que fue designada como directora titular del directorio resultante de Ueno Bank.

Actualmente, se desconoce su vinculación con Ueno.

Mujer en camiseta negra y jeans muestra expresión seria, mientras es custodiada por oficial de policía de espaldas en comisaría.
Mariana Isabel Torres Rubiani, directora titular de Ueno Bank, detenido tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.

Miguel Ángel Almada, vinculado a Ueno Seguros y al Grupo Vázquez

Miguel Ángel Almada Frutos (49) figura como síndico titular de Ueno Bank y Ueno Seguros. Además, en su perfil profesional de LinkedIn consignó que se desempeñaba como director legal del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que constituye el principal accionista de Ueno Bank.

Hombre de mediana edad con camisa blanca y chaqueta, acompañado por un oficial de policía en uniforme azul, en sala de interrogatorio.
Miguel Ángel Almada Frutos, directivo de Ueno Bank, detenido tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.

Es abogado y cuenta con especializaciones en análisis de políticas públicas y propiedad intelectual. Entre sus antecedentes profesionales, se menciona su participación en el diseño de la infraestructura legal de Tigo Money.

Lea más: IPS tiene US$ 355 millones en Ueno y hoy presentaría nota al BCP para recuperar fondos

Almada Frutos, además de formar parte del esquema de Ueno, posee acciones en las empresas vinculadas que fueron identificadas por el BCP en su proceso de investigación (Grupo MSA, GrupoHendy SA, Aime SA y Tuiu SA).

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