Con más de 80.000 almas que colmaban el estadio Monumental de Buenos Aires, River Plate se aventajó a los 14 minutos con un gol de penal de Thiago Almada.

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Pero pasada la media hora, el mediocampista Ramiro Cabrera empató el encuentro para Lanús, tras conectar un buscapié con la red rival.

A los 68, Tobías Andrada volvía a poner a River arriba en el marcador tras encontrar un rebote de un quirúrgico tiro libre de Almada, que rebotó en el ángulo derecho del arco.

“Dije ’mirá si me queda el rebote’ y fue así: le pegué, vi que el arquero estaba en el piso y ni siquiera vi que entró”, comentó sobre el gol Andrada, en diálogo con la prensa tras el partido.

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Pero el que desahogó al monumental fue Almada al anotar el 3-1 definitivo a los 88 minutos, de una jugada que nació de un quite a Lanús en el área de River.

“Estoy contento que pudimos ganar, sabía que no estaba teniendo un buen nivel, tuve unos días difíciles”, dijo Almada a la prensa, en referencia a críticas recibidas en semanas previas por su rendimiento irregular. “Me ayudó muchísimo el apoyo de (Lionel) Scaloni, de estar en la selección”, recordó Almada que disputó dos amistosos con Argentina a principio de noviembre.

El triunfo le da oxigeno a un equipo Millonario que transita una temporada irregular, un día después de que su archirrival Boca Juniors se coronara campeón de la Copa Sudamericana. El Xeneize venció por 2-0 al brasileño Atlético Mineiro para sumar su tercera corona en el torneo continental.

Instituto, próximo rival “millonario”

El rival de River en los cuartos de final será Instituto. El equipo cordobés cerró la jornada de domingo con triunfo 2-1 ante Huracán.

Alex Luna (1’) puso al frente a Instituto, y aumentó Facundo Suárez (20’), mientras que al Globo no el alcanzó con el descuento de cabeza del ecuatoriano Jordy Caicedo (65’).

“Sabemos que tenemos un duelo muy duro contra River. Pero va a ser en nuestra casa. Ya hicimos historia al entrar en una Copa (Sudamericana), pero vamos por más, queremos seguir escribiéndola”, dijo Facundo Suárez.

Exhibición Canalla

Horas antes, el colombiano Jaminton Campaz marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo 3-1 de Rosario Central ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, una victoria que también clasificó a los Canallas a los cuartos de final del Clausura del fútbol argentino.

Campaz (6’) abrió la cuenta para la victoria de los rosarinos y dio la asistencia para el segundo tanto que anotó Fausto Copetti (8’).

Figura de la clasificación, el cafetero inició la jugada que generó el tercer tanto, anotado por Lautaro Carrera (40’, en contra).

Con el encuentro ya sentenciado, Facundo Lencioni (90’) anotó el tanto del honor para el Lobo mendocino.

De este modo, el equipo azul y amarillo ingresa en la etapa de los ocho mejores, en la que se enfrentará con Barracas Central, que eliminó a Defensa y Justicia (1-0).

“Salimos a buscar el partido, ganamos y dimos un paso más. Ahora empezó otro torneo, con equipos importantes”, dijo Capaz. Se vienen “los mata-mata y cualquier equipo te puede liquidar” , agregó.

Ya clasificado a la próxima Copa Libertadores 2027 como uno de los mejores tres equipos de la temporada, Rosario Central busca sumar un nuevo título, luego de conquistar la Tabla Anual 2025 y la Supercopa Internacional 2025. Además de Rosario Central-Barracas también está definido el cruce de cuartos entre Vélez Sarsfield e Independiente.