En su resumen del Brasileirão, la agencia española EFE consignó que el Athletico Paranaense prácticamente garantizó el cupo en la Copa Libertadores con su victoria por 4-2 sobre el Remo en Curitiba, aunque aún necesita de una victoria para quedarse con la clasificación directa a la fase de grupos.

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El Remo se unió este domingo al Chapecoense entre los clubes que ya no tienen posibilidades de mantenerse en Primera división.

El conjunto rojinegro de Curitiba se impuso con goles de los colombianos Stiven Mendoza, Kerwin Vargas y Jorge Rivaldo, así como uno de Leozinho. El Remo descontó por intermedio de David Braga y del paraguayo Antonio Galeano.

El gran ausente del Paranaense en el partido fue el también colombiano Kevin Viveros, máximo goleador del Brasileirão con 21 anotaciones y que tuvo que cumplir una fecha de suspensión.

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La victoria confirmó al Paranaense en el quinto lugar de la clasificación, con 57 puntos y a 23 unidades del ya coronado campeón Flamengo (80), que le garantiza por ahora la clasificación directa a la Copa Libertadores.

Toño Galeano, formado en Rubio Ñu y con pasado en Cerro Porteño, tiene 26 años y marcó su primer gol en 12 partidos en el club con sede en Belem do Pará, al que llegó tras prestar servicios en Mirassol. Igualmente militó en el vecino país en São Paulo y Ceará. En Uruguay jugó en filas del Nacional de Montevideo.