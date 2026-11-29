El Tigre, Luis Riveros, con pasado en Cerro Porteño y Tacuary, demostró su marca goleadora en el triunfo de Coquimbo Unido contra Deportes Limache 3-1.
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Benjamín Chandía, Luis Riveros y Guido Vadalá anotaron los tantos para el Pirata, mientras que César Fuentes registró el empate transitorio.
El ariete guaraní, de 28 años, llegó a 14 anotaciones en 46 presentaciones en la temporada con el Coquimbo, al que llegó tras militar en 2025 en el Audax Italiano.
El centroatacante militó igualmente en los clubes trasandinos Universidad de Concepción, Deportes Naval y Fernández Vial.