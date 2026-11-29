El Tigre, Luis Riveros, con pasado en Cerro Porteño y Tacuary, demostró su marca goleadora en el triunfo de Coquimbo Unido contra Deportes Limache 3-1.

Lea más: Video: Ronaldo Martínez, con un gol que no alcanzó

Benjamín Chandía, Luis Riveros y Guido Vadalá anotaron los tantos para el Pirata, mientras que César Fuentes registró el empate transitorio.

🟡🏴‍☠️💪 Guido Vadalá centró para Luis Riveros que en la boca del arco puso 2-1 para Coquimbo Unido en este #MatchdaySábado. Eso sí, todo tras revisar la jugada en el VAR.



La #GalaCrack 2026 a precio de Black Friday: suscríbete ahora a sólo $7.495 por mes (por 12 meses). Ver… pic.twitter.com/IcCuAzk2Kx — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 28, 2026

El ariete guaraní, de 28 años, llegó a 14 anotaciones en 46 presentaciones en la temporada con el Coquimbo, al que llegó tras militar en 2025 en el Audax Italiano.

El centroatacante militó igualmente en los clubes trasandinos Universidad de Concepción, Deportes Naval y Fernández Vial.