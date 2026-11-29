Independiente de Avellaneda se clasificó este sábado a las semifinales del torneo Clausura argentino al derrotar por penales 3-1 a Vélez Sarsfield, tras empatar 1-1 en 120 minutos, en el cruce de cuartos de final.

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En el estadio José Amalfitani, donde Vélez era local, los 90 minutos concluyeron igualados en cero. El marcador recién se abrió en el suplementario, cuando Sebastián Valdez (92’) abrió la cuenta.

El paraguayo Ronaldo Martínez (104’), el gran artillero del Fortín, anotó de cabeza el empate y llevó la definición a la tanda de penales.

¡Ronaldo lo empata de cabeza! Salto impecable del 77 que pone las cosas 1 a 1. pic.twitter.com/rtWW35oKHR — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 29, 2026

EL GOLEADOR DE LINIERS: gran cabezazo de Ronaldo Martínez para el 1-1 de Vélez contra Independiente en el primer tiempo del alargue de los cuartos del #TorneoClausura. pic.twitter.com/5OshQgqnom — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

En la definición desde los once metros, Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Facundo Zabala anotaron para los Diablos Rojos. Tomás Marchiori, el arquero de Vélez, se lució al tapar los remates de Santiago Montiel y Sebastián Valdez, pero no le alcanzó al Fortín porque sólo anotó Rodrigo Aliendro, y después Lisandro Magallán, Thiago Silvero y Tomás Nosei desviaron sus disparos.

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“Fue mi primer gol en Primera. Muy feliz por el grupo porque nos merecíamos esto. Veníamos trabajando bien, por ahí fuimos castigados en algún momento, pero hoy nos llevamos un premio”, expresó Valdez.

Independiente se enfrentará en las semifinales con River Plate, que derrotó 1-0 a Instituto de Córdoba.

Este domingo se completarán los cuartos de final con los partidos Rosario Central-Barracas Central (17:00) y Boca Juniors-Gimnasia La Plata (20:30).