La crítica de Daniel Garnero por la sanción a Alexander Barboza

En medio del análisis de la victoria 3-0 sobre Nacional, Daniel Garnero dedicó un momento a la sanción de Alexander Barboza. El entrenador fue consultado por el argentino, que fue suspendido por 45 días a causa de la agresión a Guillermo Paiva en el clásico blanco y negro. La ausencia del zaguero también generó un problema para el técnico, que a causa de la lesión de José Canale, decidió improvisar con Daniel Bocanegra como central.

Garnero fue crítico con la determinación del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). “Me sorprendió la sanción a Barboza, el tiempo que le dieron. Me parece que lo acontecido en campo no fue para tanto. Fue injusto”, sentenció el DT, que no contará con el ex Independiente de Avellaneda hasta abril. La vuelta del futbolista sería en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que arranca el próximo mes.