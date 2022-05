El motivo por el que la mano de Roque Santa Cruz no fue penal

Libertad y Nacional empataban 0-0 cuando una acción en el área del Gumarelo generó el reclamo de los futbolistas del Tricolor y despertó la polémica. Hernesto Caballero había desviado un córner desde la izquierda y el balón pegó en el brazo derecho de Roque Santa Cruz. El árbitro, Derlis López, no sancionó penal y el juego continuó.

El lunes, la Dirección de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) publicó el análisis, que también incluye la roja a Alexander Barboza y la mano de Tobías Castellano en el superclásico que Cerro Porteño goleó 4-0, de la acción y comentó que la determinación del juez, de no marcar la pena máxima por mano, fue una “correcta interpretación”.

“La mano no es sancionable ya que al momento del contacto con el balón no se encontraba en una posición natural no ampliando el volumen del cuerpo. La misma provenía de un despeje de su propio compañero. Correcta interpretación”, agregó la comisión que conduce Horario Elizondo, descartando el posible penal.

